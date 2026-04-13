Lunes, 13 de Abril 2026

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SAT: Disponibilidad de citas en Jalisco del 13 al 17 de abril

Te compartimos el listado de las oficinas del SAT en Jalisco y la disponibilidad que presentan para agendar citas 

Por: Fabián Flores

El SAT publicó desde sus redes sociales que en México se cuenta con una disponibilidad alta en el 87 % de sus oficinas. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El SAT publicó desde sus redes sociales que en México se cuenta con una disponibilidad alta en el 87 % de sus oficinas. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó este 13 de abril el listado de la situación de disponibilidad en sus oficinas ubicadas en todo el país.

Según dio a conocer el organismo perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las sedes cuentan con tres estados de disponibilidad, que pueden ser:

  • Disponibilidad alta (se brinda atención a las y los contribuyentes entre uno y hasta 10 días hábiles).
  • Disponibilidad media (de 11 a 20 días hábiles).
  • Disponibilidad baja (más de 21 días).

El SAT publicó en sus redes sociales que en México se cuenta con una disponibilidad alta en el 87 % de sus oficinas.

Disponibilidad alta en Jalisco

Algunas de las oficinas del SAT en Jalisco se encuentran con alta disponibilidad para agendar citas, pero otras, por desgracia, tienen escasas citas.

Alta disponibilidad en oficinas del SAT en Jalisco

  • ADSC Jalisco "1" Guadalajara
  • MST Autlán de Navarro
  • MST Ciudad Guzmán
  • MST Lagos de Moreno
  • MST Puerto Vallarta

Media disponibilidad

  • ADSC Jalisco "2" Guadalajara Sur
  • ADSC Jalisco "3" Zapopan
  • MST Ocotlán

Baja disponibilidad

  • MST Tepatitlán
Disponibilidad en México para sacar citas en el SAT. X / @SATMX 
Disponibilidad en México para sacar citas en el SAT. X / @SATMX 

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Recordatorios del SAT

  • Todos los trámites en el SAT son gratuitos. Si te venden una cita o algún trámite, envía tu denuncia al correo: denuncias@sat.gob.mx
  • Las personas de la tercera edad, personas con discapacidad y mujeres embarazadas o con menores lactantes no requieren cita para la atención presencial

Realiza tus trámites mediante las herramientas digitales del SAT:

  • Portal en sat.gob.mx
  • SAT ID
  • Oficina Virtual
  • Chat uno a uno
  • OrientaSAT
  • SAT Móvil o Factura SAT Móvil

Recuerda que solo es necesario acudir de manera presencial en la generación de e.firma por primera vez.

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