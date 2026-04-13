El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó este 13 de abril el listado de la situación de disponibilidad en sus oficinas ubicadas en todo el país.Según dio a conocer el organismo perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las sedes cuentan con tres estados de disponibilidad, que pueden ser:El SAT publicó en sus redes sociales que en México se cuenta con una disponibilidad alta en el 87 % de sus oficinas.Algunas de las oficinas del SAT en Jalisco se encuentran con alta disponibilidad para agendar citas, pero otras, por desgracia, tienen escasas citas. Recordatorios del SATRealiza tus trámites mediante las herramientas digitales del SAT:Recuerda que solo es necesario acudir de manera presencial en la generación de e.firma por primera vez.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * FF