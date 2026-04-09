Tapatío, la filial de Chivas que impulsa talento en toda la Liga MX

El crecimiento de Tapatío comienza a reflejarse con claridad en el futbol mexicano. El equipo filial de Chivas se ha posicionado como una plataforma efectiva de desarrollo, al sumar 26 jugadores que han pasado por sus filas y que han logrado dar el salto a la Liga MX .

De ese total, 18 futbolistas se encuentran repartidos en 10 equipos distintos, mientras que ocho han tenido participación directa con el primer equipo de Chivas:

Raúl Rangel

Diego Campillo

Miguel Gómez

Leonardo Sepúlveda

Hugo Camberos

Yael Padilla

Armando "Hormiga" González

Santiago Sandoval.

Esto evidencia no solo su función como formador interno, sino también su capacidad para proyectar talento hacia otros clubes .

Chivas forja jugadores al nivel de la Liga MX

En términos generales, 11 de los 18 equipos de la Liga MX cuentan con al menos un jugador con pasado en Tapatío, lo que confirma el alcance que ha tenido este proyecto en los últimos años.

Esta tendencia responde a una estrategia clara del club. En 2025, Amaury Vergara explicó en entrevista con EL INFORMADOR que la prioridad es fortalecer la cantera y reducir la dependencia de fichajes costosos. La apuesta es desarrollar jugadores propios, brindarles oportunidades en el primer equipo y, en caso de no consolidarse, abrirles camino en otras ligas, especialmente en Europa .

"Chivas ha consolidado su proyecto de formación; los que están y los que vienen son jóvenes con muchísimo talento que aman el escudo, que aman la camiseta y que no tienen miedo a debutar", señaló.

Además, destacó la inversión en infraestructura y desarrollo, con mejoras en instalaciones: " Hemos remodelado Verde Valle, la Gigantera, hemos enviado a juveniles a torneos internacionales; entonces, mucho dinero que se perdía, que se le 'regalaba a otros equipos', ahora lo estamos invirtiendo en nuestra cantera para tener a nuestros propios jugadores y darles la verdadera oportunidad del primer equipo , y quienes no cumplan con esas exigencias puedan tener proyección a otros países, Europa, principalmente, y otras ligas del mundo", reconoció.

Algunos clubes han apostado con mayor fuerza por futbolistas con pasado en Tapatío. Atlético de San Luis, Necaxa y León encabezan la lista con tres jugadores cada uno, destacando por darles continuidad y protagonismo en distintos torneos. En contraste, Pachuca, Pumas, Atlas, Tigres, Tijuana, Monterrey y Santos no han contado con jugadores provenientes de este proceso.

Jugadores distribuidos en la Liga MX

En Cruz Azul militan Jesús Orozco Chiquete (Guard1anes 2020 y 2021, Apertura 2021 y Clausura 2022) y Ariel Castro (Clausura 2024 y Apertura 2025). América tiene a Alexis Gutiérrez en el Clausura y Apertura 2022, mientras que Toluca cuenta con Pavel Pérez en el Apertura 2021 y Clausura 2022.

Necaxa es uno de los casos más representativos; con Francisco Méndez acumuló ocho torneos en el Tapatío desde el Apertura 2021 hasta 2025, además de Cristian Calderón (Guard1anes 2020 y 2021, Apertura 2021) y Raúl Martínez (Apertura 2024, Clausura y Apertura 2025).

En Juárez aparece Diego Ochoa, con quien tuvo actividad en Clausura y Apertura 2024, así como Clausura 2025. León ha dado espacio a Fernando Beltrán (Guard1anes 2021), Gael García (Clausura 2023, Apertura 2023 y 2024, Clausura 2024 y 2025) y Abraham Villegas Maciel (Apertura 2025).

Atlético de San Luis cuenta con Iván López de Alba (Guard1anes y Apertura 2021, Clausura 2022), Sebastián Pérez Bouquet (Clausura 2023) y Óscar Macías (Guard1anes 2020 y 2021, Apertura 2022, Clausura y Apertura 2023).

Puebla tiene a Luis Gabriel Rey (Apertura 2024) y Alejandro Organista (Guard1anes 2020 y 2021, Apertura 2021 y 2023, Clausura 2022, 2023 y 2024). Querétaro registró a Carlos Villanueva en el Guard1anes 2021.

Mazatlán , por su parte, contó con Eduardo Torres (Guard1anes 2020) y André Alcaraz (Apertura 2022 y Clausura 2023).

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