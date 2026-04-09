Departamento de Justicia de EU investiga a la NFL; esta es la razón

Un funcionario del gobierno estadounidense reveló que el Departamento de Justicia investiga a la National Football League (NFL) por posibles prácticas anticompetitivas respecto a las tarifas de transmisión de los partidos. A las autoridades les preocupa que los consumidores estén pagando mucho por los servicios ofrecidos para ver los juegos.

El funcionario, que no estaba autorizado a hablar por su nombre sobre una investigación en curso y habló bajo condición de anonimato, indicó a The Associated Press que la investigación se centra en "la asequibilidad para los consumidores y en crear condiciones equitativas para los proveedores" en lo que respecta a la transmisión de los juegos.

El medio The Wall Street Journal fue el primero en informar sobre la investigación.

Pese a estas revelaciones, hasta el momento, la NFL no ha recibido una notificación de que la liga esté siendo investigada, según otras dos personas con conocimiento de la situación. Esas personas hablaron bajo condición de anonimato porque no están autorizadas a pronunciarse sobre posibles asuntos legales.

La investigación se produce en medio de un creciente escrutinio federal sobre la cantidad de dinero que los aficionados están pagando para ver deportes por televisión. La Comisión Federal de Comunicaciones está solicitando comentarios del público sobre el cambio en curso de los deportes en vivo, de los canales de transmisión abierta a los servicios de streaming.

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OB