Javier "Chicharito" Hernández será parte del equipo de comentaristas de FOX Sports durante el evento deportivo internacional de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La noticia fue revelada desde el perfil de X de la cadena de deportes y estuvo acompañada por una fotografía del exjugador de Chivas y de la Selección Mexicana.

" ¡Bienvenido, Javier Hernández! El máximo goleador histórico de México, Javier ‘Chicharito’ Hernández, se une al equipo de transmisión de FOX Sports para la Copa Mundial de la FIFA más grande de la historia ".

Hasta el momento, se desconoce si el mexicano será parte del equipo de comentaristas a nivel nacional o se unirá a los expertos en Estados Unidos .

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El rumor sobre Javier Hernández que se cumplió

Después de que Javier Hernández saliera de Chivas en diciembre de 2025, un periodista deportivo afirmó que, de no encontrar retorno profesional en el futbol, el originario de Guadalajara podría incorporarse al equipo de ESPN como comentarista.

El periodista Juan Pablo Fernández, hijo del legendario José Ramón Fernández (Joserra), publicó en sus redes sociales que si Javier Hernández no logra volver a un equipo para enero de 2026, "estaría sentado como comentarista en las mesas de ESPN".

Publicación de Juan Pablo Fernández en redes sociales. X / @JuanPabloFdz

Pese a que no es parte de ESPN, FOX Sports fue la cadena que le abrió las puertas a "Chicharito", cumpliendo así la mitad del pronóstico del experto, con un ligero cambio en los protagonistas .

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La salida de "Chicharito" de Chivas, pero no del futbol

El pasado 11 de diciembre, Chivas dio a conocer la salida de Javier Hernández por segunda ocasión. En un comunicado oficial, el club Guadalajara reconoció que el tapatío " aportó toda su experiencia y representó una guía como futbolista para varios de los integrantes más jóvenes del plantel ".

El Rebaño Sagrado acompañó una fotografía del jugador con un entrañable mensaje: "El club agradece su entrega y pasión durante los casi dos años de esta segunda etapa como rojiblanco y sabe que, en cada oportunidad, seguirá apoyando y demostrando el profundo amor que siente por la institución y sus colores. Javier, te deseamos el mayor de los éxitos en la ruta que emprendas de aquí en adelante".

Pese a dejar atrás su desarrollo como profesional del balompié, el mexicano continuará su paso por el mundo del futbol fuera de la cancha, utilizando la voz de la experiencia para su nueva etapa como comentarista este Mundial 2026. Hasta el momento, se desconoce si Javier Hernández será un elemento permanente en FOZ Sports .

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FF