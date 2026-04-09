Tras más de tres años de un exhaustivo y riguroso proceso de selección, la FIFA informó este jueves 9 de abril la lista de los árbitros que dirigirán los 104 partidos del Mundial 2026.El arbitraje mexicano estará en los ojos del mundo. César Arturo Ramos Palazuelos y Katia Itzel García han sido los elegidos para representar a México en la justa mundialista, dejando fuera de la convocatoria final a quien para muchos es el gran ausente, Marco Antonio "Gato" Ortiz.El equipo arbitral, denominado oficialmente como "Team One", es el más completo y grande en la historia de los mundiales. Está compuesto por 52 árbitros centrales, 88 asistentes y 30 asistentes de video (VAR).Estos profesionales provienen de las seis confederaciones y de 50 federaciones miembro. La selección se basó en el principio tradicional de priorizar la calidad y la regularidad del rendimiento en competiciones nacionales e internacionales de los últimos años.Pierluigi Collina, jefe de árbitros de la FIFA y presidente de la Comisión de Árbitros, fue contundente: "Los árbitros designados son los mejores del mundo". El directivo destacó que el grupo ha sido supervisado de cerca y evaluado con frecuencia.El Mundial de 2026 será un reto enorme, en comparación con las ediciones anteriores. Con 48 selecciones participantes y tres países anfitriones, el equipo arbitral cuenta con 41 silbantes más que en la edición de Qatar 2022, lo que exige una preparación milimétrica. César Arturo Ramos se encamina a pitar en su tercera Copa del Mundo, tras sus destacadas participaciones en Rusia 2018 y Qatar 2022. Por su parte, Katia Itzel García hará historia. Se convertirá en la primera árbitra mexicana en asistir como silbante central a un Mundial varonil mayor, consolidando el proyecto de desarrollo del arbitraje femenino impulsado por la FIFA. Ambos silbantes, junto al resto del "Team One", se concentrarán en Miami a partir del próximo 31 de mayo para un seminario de preparación intensiva de diez días.Massimo Busacca, director de la Subdivisión de Arbitraje de la FIFA, confirmó que los elegidos recibirán apoyo integral. Esto incluye preparadores físicos, médicos, fisioterapeutas y especialistas psicológicos para garantizar su óptimo estado físico y mental.La tecnología será la gran aliada en el Mundial 2026. Se implementarán mejoras para reducir el margen de error, ayudar en la toma de decisiones y agilizar el ritmo de los partidos.Además, el International Football Association Board (IFAB) aprobó nuevas medidas para evitar las pérdidas de tiempo, optimizando el espectáculo para los millones de aficionados que seguirán el torneo.El arbitraje mexicano tiene un reto mayúsculo por delante. Con la lista confirmada, la cuenta regresiva para ver a los silbantes tricolor impartir justicia en el Mundial más grande de la historia ha comenzado.-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor----*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF