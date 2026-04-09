Tras más de tres años de un exhaustivo y riguroso proceso de selección, la FIFA informó este jueves 9 de abril la lista de los árbitros que dirigirán los 104 partidos del Mundial 2026.

El arbitraje mexicano estará en los ojos del mundo. César Arturo Ramos Palazuelos y Katia Itzel García han sido los elegidos para representar a México en la justa mundialista, dejando fuera de la convocatoria final a quien para muchos es el gran ausente, Marco Antonio "Gato" Ortiz.

El histórico "Team One" de la FIFA

El equipo arbitral, denominado oficialmente como "Team One", es el más completo y grande en la historia de los mundiales. Está compuesto por 52 árbitros centrales, 88 asistentes y 30 asistentes de video (VAR).

Estos profesionales provienen de las seis confederaciones y de 50 federaciones miembro. La selección se basó en el principio tradicional de priorizar la calidad y la regularidad del rendimiento en competiciones nacionales e internacionales de los últimos años.

Pierluigi Collina, jefe de árbitros de la FIFA y presidente de la Comisión de Árbitros, fue contundente: "Los árbitros designados son los mejores del mundo" . El directivo destacó que el grupo ha sido supervisado de cerca y evaluado con frecuencia.

El Mundial de 2026 será un reto enorme, en comparación con las ediciones anteriores. Con 48 selecciones participantes y tres países anfitriones, el equipo arbitral cuenta con 41 silbantes más que en la edición de Qatar 2022, lo que exige una preparación milimétrica.

ESPECIAL / FIFA

Katia Itzel García y César Ramos, los representantes de México en el Mundial 2026

César Arturo Ramos se encamina a pitar en su tercera Copa del Mundo, tras sus destacadas participaciones en Rusia 2018 y Qatar 2022.

Cesar Ramos, árbitro central, durante el partido de vuelta de la Gran Final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. IMAGO7

Por su parte, Katia Itzel García hará historia. Se convertirá en la primera árbitra mexicana en asistir como silbante central a un Mundial varonil mayor, consolidando el proyecto de desarrollo del arbitraje femenino impulsado por la FIFA.

Katia Itzel García, durante el partido de la jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, entre León y Xolos. IMAGO7

Ambos silbantes, junto al resto del "Team One", se concentrarán en Miami a partir del próximo 31 de mayo para un seminario de preparación intensiva de diez días.

Massimo Busacca, director de la Subdivisión de Arbitraje de la FIFA, confirmó que los elegidos recibirán apoyo integral. Esto incluye preparadores físicos, médicos, fisioterapeutas y especialistas psicológicos para garantizar su óptimo estado físico y mental.

Tecnología y preparación al máximo nivel

La tecnología será la gran aliada en el Mundial 2026. Se implementarán mejoras para reducir el margen de error, ayudar en la toma de decisiones y agilizar el ritmo de los partidos.

Además, el International Football Association Board (IFAB) aprobó nuevas medidas para evitar las pérdidas de tiempo, optimizando el espectáculo para los millones de aficionados que seguirán el torneo.

Puntos destacados del arbitraje para el Mundial 2026:

Sedes estratégicas: Los árbitros de cancha entrenarán diariamente en Miami, mientras que el equipo de video (VAR) operará desde el Centro Internacional de Radio y Televisión ubicado en Dallas.

Innovación en la cancha: Se utilizará la detección automática de goles, una versión mejorada del fuera de juego semiautomatizado y la tecnología del balón conectado.

Se utilizará la detección automática de goles, una versión mejorada del fuera de juego semiautomatizado y la tecnología del balón conectado. Cámaras corporales: Un novedoso sistema impulsado por inteligencia artificial permitirá a los fans ver jugadas en directo desde la perspectiva exacta del árbitro, reduciendo el desenfoque de la grabación.

Un novedoso sistema impulsado por inteligencia artificial permitirá a los fans ver jugadas en directo desde la perspectiva exacta del árbitro, reduciendo el desenfoque de la grabación. Presencia femenina: Se han seleccionado seis árbitras en total, manteniendo la tendencia de inclusión y desarrollo iniciada hace cuatro años, siendo una de ellas originaria de nuestro país.

El arbitraje mexicano tiene un reto mayúsculo por delante. Con la lista confirmada, la cuenta regresiva para ver a los silbantes tricolor impartir justicia en el Mundial más grande de la historia ha comenzado.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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