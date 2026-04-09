Chivas reaparece en eFootball, ¿volverá la Liga MX a los videojuegos?

Chivas reapareció este jueves 9 de abril como uno de los juegos licenciados de eFootball tras la actualización 5.4.0. La inclusión del escudo del Rebaño entre los equipos colaboradores oficiales del videojuego desarrollado por Konami no pasó desapercibida y rápidamente generó la discusión entre los gamers, quienes comenzaron a especular sobre el posible regreso de más equipos de la Liga MX.

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El conjunto rojiblanco, junto con su Estadio AKRON, vuelve a estar presente en este título después de un tiempo fuera. Este movimiento ha sido interpretado por los aficionados como una señal de que podrían estar cambiando los acuerdos de licencias que, en los últimos años, dejaron fuera a varios clubes mexicanos. Estas exclusividades habían limitado la presencia de equipos de la Liga MX tanto en eFootball como en otras franquicias.

Solo 4 equipos mexicanos, en franquicias de videojuegos

En el panorama actual, la Liga MX no ha estado disponible en EA Sports FC —antes conocido como FIFA— precisamente por estos acuerdos con eFootball. Sin embargo, la reaparición de Chivas junto a clubes como América, Tigres y Pumas dentro del mismo juego hace pensar que, tras estos cuatro equipos, las condiciones podrían estar modificándose.

Esto ha despertado la esperanza entre los seguidores del futbol mexicano, ya que hace suponer que más equipos, o incluso toda la liga, puedan regresar al videojuego muy pronto. A pesar de ello, es importante señalar que hasta ahora no existe ningún anuncio oficial que confirme el regreso completo de la Liga MX a alguna franquicia.

ESPECIAL

¿Volverá la Liga MX a eFootball?

De acuerdo con reportes no oficiales, el año pasado, las negociaciones no llegaron a buen puerto, lo que provocó que la Liga MX no estuviera en alguna franquicia en 2026.

Por ahora, todo se mantiene en el terreno de la especulación. No obstante, el regreso de Chivas junto al América (con el estadio Banorte), Tigres (estadio Universitario) y Pumas (estadio Olímpico Universitario) en eFootball sugiere un escenario más flexible en cuanto a los derechos. Esto podría marcar el camino para un posible regreso de la Liga MX, incluso pensando en futuras entregas hacia 2027, pero vale la pena esperar a una confirmación oficial.

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