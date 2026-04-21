La Selección Mexicana atraviesa una etapa de reestructuración profunda de cara al ciclo mundialista rumbo a 2030, con cambios clave tanto en la dirección técnica como en la conformación de su cuerpo de trabajo. El proyecto busca sentar bases sólidas tras los recientes procesos, apostando por una identidad renovada y mayor estabilidad en todas sus áreas.

En este contexto, Rafael Márquez ha sido designado como una de las piezas centrales del nuevo esquema, luego de firmar su contrato para integrarse al banquillo nacional. El exdefensa, con amplia experiencia internacional y liderazgo probado, encabezará un equipo de trabajo que combinará perfiles jóvenes con figuras de trayectoria dentro del futbol mexicano.

La apuesta de la Federación es clara: rodear a Márquez de elementos que no solo entiendan el entorno del Tri, sino que también aporten conocimiento específico en posiciones clave. En ese sentido, también se contempla la incorporación de referentes como Andrés Guardado, quien podría integrarse al cuerpo técnico para aportar su experiencia, liderazgo y conocimiento del vestidor en esta nueva etapa.

Talavera llega como entrenador de porteros al Tricolor

Es ahí donde surge el nombre de Alfredo Talavera. El exguardameta, considerado uno de los referentes recientes en la Liga MX, apunta a convertirse en el nuevo entrenador de porteros del combinado nacional, en una decisión que busca fortalecer una de las zonas más sensibles del equipo.

Talavera, con una carrera consolidada tanto a nivel de clubes como en la selección, aportaría experiencia directa en el manejo de la presión que implica defender el arco mexicano. Su conocimiento del medio y su reciente paso por el futbol profesional lo colocan como un perfil ideal para trabajar en el desarrollo y consolidación de los actuales arqueros del Tri.

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¿En qué equipos jugó Alfredo Talavera?

A lo largo de su carrera, Talavera construyó un recorrido sólido en el futbol mexicano. El arquero surgió de Club Deportivo Guadalajara, donde tuvo pocos minutos, pero formó parte del plantel que se coronó campeón en 2006.

Posteriormente salió a préstamo a Tigres UANL, donde también contó con escasa participación. Fue con Deportivo Toluca donde vivió su etapa más destacada, consolidándose como uno de los mejores porteros del país y conquistando un título de Liga en 2010.

Más adelante, defendió el arco de Pumas UNAM, donde se mantuvo como referente bajo los tres postes y extendió su legado en el futbol mexicano.

Finalmente pasó a los Bravos de Juárez donde finalizó su carrera como futbolista profesional.

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MF