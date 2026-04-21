Después de golear a Puebla en casa para recuperar las buenas sensaciones en el torneo, Chivas viaja a Aguascalientes para medirse contra Necaxa, partido que puede representar más que una victoria en el cierre del torneo para los líderes en solitario del Clausura 2026 de la Liga MX, que ya lograron igualar el récord de puntos del club en torneos cortos, pero van por más objetivos en el semestre.

¿Qué necesita Chivas para clasificar como líder de la Liguilla?

El partido de este miércoles de la Jornada 16 puede ser un paso enorme para el Rebaño de Gabriel Milito, que quiere asegurar esa primera plaza para la Liguilla y la pueden amarrar con una victoria y, además, un empate o derrota por parte de los Tuzos de Pachuca en su visita a la frontera contra los Xolos de Tijuana, partido que también se disputa a las 21:00 horas de este miércoles.

A Guadalajara le restan dos jornadas para sumar aunque sea un punto más y así superar la mejor marca en la historia del equipo, logro que podría venir acompañado de otro hito pocas veces conseguido para el conjunto tapatío. En caso de conseguirlo, sería apenas el tercer liderato general que consiguen las Chivas en los campeonatos semestrales , junto con el del Clausura 2008, con Efraín Flores, y el Apertura 2011, cuando José Luis Real era el pastor en el equipo.

No obstante, dejar ir puntos en el Estadio Victoria, si bien no sería una catástrofe absoluta, sí aumentaría la presión en Verde Valle de cara a la última fecha, ya que con las posibles bajas que tenga Milito por los llamados a la Selección Mexicana, necesitarán toda la ventaja posible si quieren trascender y soñar con el ansiado título de la Liga MX .

Al llegar con 34 puntos y solo tres de ventaja sobre los hidalguenses, no ganar en territorio hidrocálido, sumado a un hipotético escenario positivo de los Tuzos ante un equipo que sigue soñando con clasificar, dejaría todo por definirse en la última jornada el fin de semana, en la que, para fortuna de Guadalajara, Pachuca enfrenta a Pumas (el tercer lugar en la tabla), mientras las Chivas le hacen los honores a la jauría, que no dejará de ser un rival incómodo, independientemente de su propio panorama en la última fecha.

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¿Cómo llega Chivas al encuentro contra Necaxa?

Para el cotejo contra los Rayos aún hay dudas respecto a algunos lesionados . Milito señaló tras el partido contra la Franja que ya está abierta la ventana para el regreso de Richy Ledezma, mientras que Omar Govea y Ángel Sepúlveda permanecen como una incógnita para esta fecha o si verán minutos hasta el próximo sábado ante Xolos.

Necaxa, por su parte, estará de capa caída para el encuentro. A pesar de que la diferencia matemática para llegar al octavo puesto a día de hoy parece alcanzable, necesitan dos victorias para lograrlo, pero la combinación de partidos entre América, Atlas, León y Tigres hará que algunos de esos cuatro equipos eleven el umbral para clasificar a un nivel ya inalcanzable para los Rayos.

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