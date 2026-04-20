La estructura de la Selección Mexicana de futbol ha definido su hoja de ruta para la próxima década con un movimiento que sacude los cimientos del deporte nacional. Actualmente, Rafael Márquez se desempeña como auxiliar técnico de Javier Aguirre , integrando un cuerpo técnico de lujo que buscará hacer historia en el Mundial 2026, certamen que está a la vuelta de la esquina. Sin embargo, la Federación Mexicana de Futbol ha decidido adelantarse al futuro: se ha confirmado que, una vez concluida la justa mundialista, el "Káiser" tomará las riendas como el máximo responsable del banquillo tricolor.

El anuncio, realizado por Duilio Davino, Director de Selecciones Nacionales, ratifica que Márquez ya ha firmado su contrato para liderar el proceso completo hacia el Mundial 2030 . Esta decisión busca dar continuidad a la experiencia que el histórico capitán está adquiriendo junto al "Vasco" Aguirre, asegurando una transición fluida y profesional que evite los cortes abruptos de procesos anteriores.

La apuesta es clara: aprovechar la Copa del Mundo de 2026 para que Márquez termine de consolidar su gestión de grupo bajo el tutelaje de Aguirre, para luego implementar su propia filosofía de juego. Su formación en las Fuerzas Básicas del FC Barcelona y su impecable trayectoria como líder en la cancha son los pilares sobre los que se cimentará este proyecto de cuatro años posteriores.

Con esto, el Tri no solo asegura un estratega con ADN europeo, sino un símbolo de respeto que promete poner orden en el vestuario y devolverle la identidad competitiva a México de cara al 2030.

SV