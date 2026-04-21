Filtran cuándo presentan lista de la Selección Mexicana con jugadores de la Liga MX

Próximamente se dará a conocer la lista de convocados a la Selección Mexicana para jugadores de la Liga MX, quienes podrán disputar la jornada 17. Sin embargo, la espera se acaba, ya que se ha filtrado el día en que se revelarán los nombres de los jugadores que formarán parte de ella.

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¿Cuándo se dará a conocer la lista de jugadores de la Liga MX?

De acuerdo con información de medios deportivos, el próximo 23 de abril será el día en que se presentará la tan esperada lista de jugadores que serán llamados y que militan en el futbol mexicano.

Con el fin de que los futbolistas puedan jugar esta fecha con sus clubes, es que este listado se compartirá previo a la jornada 17 para posteriormente tener unos días de descanso y unirse a la concentración el 6 de mayo.

Detalles de la lista de jugadores de la Liga MX

Después de presentarse la lista de jugadores que serán llamados, el siguiente paso es una prelista que exige integrar entre 33 y 55 jugadores antes del 11 de mayo y, finalmente, se realizará un recorte definitivo para conformar la lista final de 26 convocados, la cual tiene como fecha límite de entrega el 30 de mayo.

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México como país anfitrión en el Mundial 2026

No es sorpresa que México cargue con un gran peso sobre las decisiones que involucran a la Selección Mexicana, ya que será uno de los tres países anfitriones en el Mundial 2026.

El Tricolor arrancará su participación por primera vez en el Mundial 2026 el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte, donde jugará contra Sudáfrica el partido inaugural del torneo.

México albergará 13 encuentros distribuidos en tres ciudades sede. Cabe destacar que la Selección Mexicana disputará todos sus juegos en casa, incluyendo rondas de eliminación directa, antes de que el Mundial se traslade a Estados Unidos.

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