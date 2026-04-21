Rafa Márquez se protegió con una cláusula millonaria para ser nuevo DT del Tri

El Director de Selecciones Nacionales, Duilio Davino, reveló que Rafael Márquez Álvarez ya firmó su contrato para el proceso clasificatorio rumbo al Mundial 2030 a celebrarse en España, Portugal y Marruecos. El actual auxiliar técnico de Javier Aguirre busca prolongar su legado en el balompié nacional esta vez desde los banquillos, luego de que como futbolista consiguiera varias alegrías para la afición mexicana.

La transición de auxiliar técnico a director es contraria a procesos anteriores en los que ha habido cortes abruptos a los proyectos de los anteriores cuerpos técnicos. El "Kaiser", bajo el tutelaje de Aguirre, ha ido adquiriendo el trato y la gestión de grupo con un largo listado de jugadores que estarán disponibles a la llegada al banquillo del michoacano.

En ese sentido, la participación de México en la Copa del Mundo de 2026 servirá de formación para Rafa Márquez, quien, de esta manera, conocerá el desarrollo del puesto bajo la presión de la máxima competencia de futbol varonil a nivel de selecciones.

La cláusula millonaria que erigió a Rafa Márquez al frente de la Selección Mexicana

De acuerdo con información del periodista Rubén Rodríguez, Rafa Márquez se había asegurado el puesto de entrenador luego de lograr negociar una cláusula de una sustanciosa cifra que sería difícil que pagara la Federación Mexicana de Futbol (FMF) aunque el papel de la Selección Mexicana sea terrible y quede fuera del Mundial 2026 en la fase de grupos.

En ese sentido, Fox reveló que en el momento en el que quede fuera de competición la Selección Mexicana, el cuerpo técnico de Rafa Márquez tomará la dirección de la selección. Al momento, se habla de un grupo de trabajo que también incluiría a los exjugadores Andrés Guardado y Alfredo Talavera, además de un auxiliar conocido por el "Kaiser" por su paso en las fuerzas básicas del Barcelona.

La trayectoria de Rafa Márquez tras su retiro como jugador profesional

Tras concluir el Mundial de Rusia en 2018, su primer cargo fue el de director deportivo al frente del Atlas. Sin embargo, el puesto le duró muy poco luego de que renunciara en mayo de 2019.

Después de ello, Márquez se abocó a la dirección técnica. En 2020 fue presentado como nuevo entrenador del Cadete A del Real Alcalá. Dos años después, en junio de 2022, asumió la dirección técnica del Fútbol Club Barcelona Atlètic de la Primera División RFEF.

Por último, asumió el puesto de director técnico auxiliar en agosto de 2024 para apoyar en cuestiones tácticas y deportivas a Javier Aguirre de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Y al final de la participación en este torneo, Rafa Márquez asumirá la cabeza al frente de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2030.

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OB