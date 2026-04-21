Liga MX: Estos son los únicos tres partidos de la Jornada 16 que van por TV abierta

La Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX tendrá una oferta limitada en televisión abierta. De los nueve encuentros programados, solo tres estarán disponibles sin costo para la audiencia , en un tramo clave del calendario donde varios equipos aún pelean por un lugar en la Liguilla.

Mientras el torneo entra en su fase decisiva, la distribución de transmisiones deja fuera de señal abierta a la mayoría de los partidos, incluidos los de clubes considerados “grandes”, lo que obliga a los aficionados a recurrir principalmente a plataformas de paga o streaming para seguir la actividad.

Martes sin señal abierta

Para este martes 21 de abril, ninguno de los compromisos contará con transmisión en televisión abierta . Los cuatro duelos programados se podrán ver exclusivamente a través de servicios de streaming y televisión restringida.

La jornada arranca a las 19:00 horas con los encuentros Querétaro vs Cruz Azul y Pumas vs FC Juárez, disponibles en distintas plataformas digitales. Más tarde, Monterrey se mide a Puebla a las 21:00, mientras que León enfrenta a América minutos después, completando así un día sin opciones gratuitas para el público.

Solo tres partidos gratis el miércoles

El panorama cambia ligeramente para el miércoles 22 de abril, cuando tres encuentros sí estarán al alcance de la audiencia en señal abierta. Atlas vs Tigres, Mazatlán vs Toluca y Necaxa vs Chivas serán los únicos duelos que podrán verse sin costo en televisión tradicional.

En contraste, partidos como Atlético San Luis vs Santos y Xolos vs Pachuca permanecerán en plataformas de paga , manteniendo la tendencia de una cobertura mayoritariamente restringida. Con la fase regular cerca de su cierre, la Jornada 16 se perfila como determinante tanto en lo deportivo como en el acceso de los aficionados a los partidos.

SV