Andrés Guardado: el lugar que ocupará junto a Rafa Márquez en la Selección de México hasta el 2030

Rafael Márquez y Andrés Guardado salieron de la cantera del Atlas, triunfaron en España y formaron parte de la base de la Selección Mexicana en cuatro Copas del Mundo. El destino podría volver a unirlos muy pronto, pues el “Principito” apunta a integrarse al cuerpo técnico del “Káiser”, quien ayer fue confirmado como próximo entrenador del Tri.

Ayer, Duilio Davino, director de Selecciones Nacionales, anunció que Rafa Márquez, quien actualmente se desempeña como auxiliar técnico de Javier Aguirre, ocupará el puesto de director técnico una vez que concluya el Mundial de 2026, con miras a conformar un representativo sólido rumbo a la edición de 2030, que se celebrará en España, Portugal y Marruecos.

Davino también dejó ver la posibilidad de la incorporación de Andrés Guardado al proyecto:

“Está firmado su contrato, está cerrado en un 80% su cuerpo técnico. Andrés es una opción; me gustaría no decirlo yo, que lo diga él, pero puede ser una muy buena opción”, mencionó en entrevista para Fox Sports.

Alfredo Talavera entrenará a los porteros de la Selección Mexicana. IMAGO7/J. Ocampo

¿Quiénes acompañarán a Rafa Márquez en la Selección Mexicana?

Además de Andrés Guardado, quien tras su retiro como futbolista en 2024 se incorporó a la academia del Real Betis para realizar cursos de formación técnica, se han mencionado los nombres de otras figuras del futbol que podrían acompañar a Rafael Márquez en el banquillo nacional.

Alfredo Talavera, exportero de Chivas, Toluca y Pumas, y quien disputó 40 partidos defendiendo el arco nacional, sería el entrenador de porteros en el nuevo cuerpo técnico.

Vidal Paloma, técnico que acompañó a Rafa Márquez en el Barcelona B, también podría formar parte del proyecto.

¿Qué torneos dirigiría Rafa Márquez al frente de la Selección Mexicana?

El plan de que Márquez llegue con la Selección Mexicana al Mundial de 2030 implica disputar otros torneos en el camino: