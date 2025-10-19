Raúl Fernández alcanza la gloria y gana en Australia

Firmando su primera victoria y dando a Trackhouse su primer triunfo en la categoría reina después de una intensa lucha, Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) y Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) , (tras cumplir con la doble "long lap"), completaron el podio dejando atrás a Alex Márquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) y Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) .

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) , el "63" se fue al suelo en las últimas vueltas y pierde el tercer puesto de la general.

Con una doble "long lap" por cumplir, Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) salió con todo desde el primer momento para tomar el liderato de la carrera, por delante de Raúl Fernández (Trackhouse MotoGP Team) , Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) y del "poleman" Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) . Muy cerca de ellos se situaban el local Jack Miller (Prima Pramac Yamaha) y Alex Márquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) , cerrando así las primeras 6 posiciones en los primeros metros. Mientras tanto, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) rodaba en el puesto 15 tras cumplir con la sanción de perder 3 lugares en la parrilla de salida.

Cumpliendo con la sanción de la doble "long lap" (castigo acumulado por el incidente con Marc Márquez) en sus últimos intentos, Bezzecchi caía hasta la sexta posición y cedía el liderato a Raúl Fernández, quien se esforzaba por mantener a raya a un agresivo Pedro Acosta. Mientras tanto, Alex Márquez comenzaba a tomar ritmo y a recuperar posiciones tras la caída del australiano Jack Miller. Instantes antes, había sido Johann Zarco (CASTROL LCR Honda) quien se iba al suelo.

Conforme se iba desarrollando la carrera, Raúl Fernández lograba consolidar su primera posición, abriendo una notable ventaja sobre Pedro Acosta, mientras Alex Márquez se acercaba cada vez más, rompiendo la barrera del segundo y convirtiéndose en el más rápido en pista. Fabio Di Giannantonio se mantenía justo detrás, seguido de un Bezzecchi que buscaba recuperar terreno con determinación.

Faltando todavía la mitad de la carrera por delante, Luca Marini (Honda HRC Castrol), Fermín Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP), Pol Espargaró (Red Bull KTM Tech3) y Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) completaban el Top 10, mientras Fabio Quartararo sufría las carencias de su Yamaha y descendía hasta la decimosegunda posición, justo por delante de Francesco Bagnaia.

TOP 10

Tras varios rebases consecutivos entre Alex Márquez y Pedro Acosta, era el "73" quien lograba consolidar la segunda posición, mientras el murciano empezaba a acusar el desgaste de los neumáticos. Esta situación permitió que tanto Fabio Di Giannantonio como Bezzecchi lo alcanzaran, relegando a Acosta hasta la quinta posición.

Con un sorprendente e imbatible Raúl Fernández firmando su primera victoria en MotoGP™ y la primera para Trackhouse, tanto Di Giannantonio como Bezzecchi, tras cumplir la doble "long lap", lograron superar a Alex Márquez, que tan solo pudo ser cuarto. Pedro Acosta completó el Top 5, por delante de Luca Marini (Honda HRC Castrol), Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) y Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) . Las KTM de Enea Bastianini y Pol Espargaró cerraron el Top 10, en una gran jornada para la marca austriaca. "Pecco" se fue al suelo en las últimas vueltas y pierde el tercer puesto de la general. Los pilotos de la clase reina volverán a la acción en menos de una semana para el GP de Malasia.

RESULTADOS OFICIALES

25 | R. Fernandez | TRACKHOUSE MOTOGP TEAM | 39:49.571 49 | F. Di Giannantonio | PERTAMINA ENDURO VR46 RACING TEAM | +1.418 72 | M. Bezzecchi | APRILIA RACING | +2.410 73 | A. Marquez | BK8 GRESINI RACING MOTOGP | +3.715 37 | P. Acosta | RED BULL KTM FACTORY RACING | +7.930 10 | L. Marini | HONDA HRC CASTROL | +7.970 42 | A. Rins | MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP TEAM | +10.671 33 | B. Binder | RED BULL KTM FACTORY RACING | +12.270 23 | E. Bastianini | RED BULL KTM TECH3 | +14.076 44 | P. Espargaro | RED BULL KTM TECH3 | +16.861

FF