La derrota de Sinner y la baja de Carlos Alcaraz abren el cuadro en Roland Garros. Djokovic queda como gran favorito para reinar en París. Sin embargo, el joven español Rafael Jódar avanza con paso firme y busca erigirse como la gran sorpresa del torneo.

El tenista italiano, actual número 1 del ranking ATP, cayó ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo en la segunda ronda con un marcador de 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1 . Las altas temperaturas de la capital francesa afectaron su estado físico tras ir ganando los dos primeros sets con comodidad. El calor asfixiante cortó una racha de 30 victorias consecutivas iniciada en el Masters 1000 de Indian Wells .

Por su parte, el murciano no participa en esta edición por una grave lesión en la muñeca. Este problema físico también lo dejará fuera de la hierba de Wimbledon 2026, un duro golpe para el circuito. Esta doble ausencia de los líderes de la nueva generación deja un escenario inmejorable para las leyendas veteranas que buscan ampliar su palmarés .

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El camino despejado para el serbio

Con sus principales rivales fuera de combate, Djokovic tiene vía libre para buscar su Grand Slam número 25. Su próximo obstáculo en la tercera ronda será el brasileño Joao Fonseca, un jugador de 19 años y número 30 del mundo . El sudamericano viene de remontar dos sets en contra ante el croata Dino Prizmic en un partido de más de tres horas.

A pesar de la diferencia de 20 años de edad, el duelo promete mucha intensidad en la pista de tierra batida . El jugador de Río de Janeiro llega motivado tras igualar sus mejores registros en torneos grandes y sentir el apoyo del público. El histórico tenista deberá imponer su vasta experiencia para evitar sobresaltos ante un rival sin nada que perder .

La irrupción de una nueva promesa española

Mientras los focos apuntan al máximo ganador de torneos mayores, un talento madrileño de 19 años acapara todas las miradas. Rafael avanza rondas y asume este certamen como un espacio de aprendizaje en la élite del tenis mundial. Su próximo desafío será superar al estadounidense Alex Michelsen, un oponente con un saque prodigioso .

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El norteamericano destaca por un revés muy potente y llega con mucha confianza tras sus éxitos previos sobre pista rápida. El español necesita descifrar el servicio de su rival para colarse en los ansiados Octavos de Final.

Claves del torneo parisino

El desenlace de esta competición en la arcilla de París definirá el rumbo del tenis mundial durante los próximos meses. Los aficionados esperan ver si la veteranía se impone con autoridad o si la juventud da un golpe sobre la mesa.

El factor climático: Las altas temperaturas en París exigen una preparación física extrema, como quedó demostrado con el colapso del número 1 del mundo.

Las altas temperaturas en París exigen una preparación física extrema, como quedó demostrado con el colapso del número 1 del mundo. Sangre nueva: Los jóvenes de 19 años, como el brasileño y el madrileño, demuestran una gran madurez para competir al máximo nivel.

Los jóvenes de 19 años, como el brasileño y el madrileño, demuestran una gran madurez para competir al máximo nivel. Ausencias de peso: Las lesiones de figuras destacadas reconfiguran por completo los pronósticos de los expertos y abren el abanico de candidatos.

Con información de EFE y AP.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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