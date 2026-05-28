León, el sacrificio que termina por derrumbar la multipropiedad en Liga MX

Oficialmente, el último y único sobreviviente de la multipropiedad en Liga MX ha entrado en proceso para su venta mayoritaria . Próximamente, el Club León dejará de pertenecer a Grupo Pachuca , encabezado por Jesús Martínez Patiño, para poner fin al modelo de clubes hermanos en el futbol mexicano.

Luego de casi 16 años, Grupo Pachuca estará despidiéndose del conjunto esmeralda . Todo con el objetivo de erradicar la multipropiedad, situación que le impidió competir a los Panzas Verdes en el pasado Mundial de Clubes, ya que en el reglamento de la FIFA estaba estipulada la prohibición de esta práctica, por lo que, al estar los Tuzos y los Felinos clasificados a la misma edición, fueron los del Bajío los sacrificados, pese a haberse ganado su lugar de forma legítima.

El final de la multipropiedad se acerca

Tras ese bochornoso episodio, y también después de varios intentos por parte de la Liga MX de frenar la multipropiedad, ahora es casi un hecho el fin de esta práctica. Primero, fue Grupo Caliente, el mismo que era dueño de Tijuana y Querétaro. En este caso, fueron los Gallos Blancos los que pasaron a pertenecer al fondo de inversión estadounidense Innovatio Capital en julio del 2025.

Posteriormente, fue turno de Grupo Orlegi, el cual operaba los clubes de Santos y Atlas. Después de devolverle la identidad competitiva a los rojinegros y de brindarles la época más ganadora en su historia, la Academia fue vendida en abril pasado a Grupo PRODI.

Y el caso más reciente se dio con Grupo Salinas que, en su momento, fue propietario de Puebla y Mazatlán. Los sacrificados fueron los Cañoneros que fueron vendidos a Emilio Escalante, presidente de Atlante, equipo que regresará a la Liga MX el próximo Torneo Apertura 2026.

En futuras semanas, Grupo Pachuca deberá desprenderse del León para eliminar al 100 % la multipropiedad en el balompié azteca . Si bien, aún no se ha dado a conocer al principal candidato para comprar al conjunto esmeralda, de acuerdo con el propio Jesús Martínez Murguía, actual presidente del León, se han recibido hasta 130 propuestas. Sin embargo, sólo se han firmado alrededor de 25 acuerdos de confidencialidad para brindar mayor información a los interesados.

Grupo Pachuca, el salvador de los esmeraldas

La familia Martínez adquirió al equipo esmeralda en 2010, cuando aún estaba peleando por el ascenso. Bastaron escasos dos años para que el León lograra subir a Primera División y, posteriormente, sólo poco más de un año para que el club de Guanajuato alzara su primer trofeo de vuelta al máximo circuito. Además de que se convirtió en el segundo conjunto bicampeón en torneos cortos al también ganar el Clausura 2014.

En todo este reciente tiempo, León se ha convertido en una escuadra competitiva e incómoda que constantemente está peleando por los puestos de clasificación. Su consistencia se tradujo en proclamarse campeón del Apertura 2020 y también de la Copa de Campeones Concacaf en 2023.

Te recomendamos: El Balón de Oro ya tiene fecha y sede para su entrega

Aunado a los logros deportivos, la directiva también logró traer importantes fichajes al conjunto del Bajío. Tales como el de Rafael Márquez, Andrés Guardado y, quizá el que más sorprendió en su momento, James Rodríguez, aunque este último no tuvo el impacto que se esperaba.

El paquete leonés

Pese a expresar públicamente que no quiere vender el equipo esmeralda, Jesús Martínez ha señalado en múltiples ocasiones que el principal requisito para la venta del León es que se quede en su ciudad de origen . Además, se mantienen analizando minuciosamente cada una de las propuestas porque buscan que el socio que adquiera al club apueste por el fortalecimiento del mismo, mantener su identidad y seguir creciendo dentro del futbol local e internacional.

Grupo Pachuca busca quedarse con un mínimo porcentaje del equipo y tiene hasta el 2027 para concretar su venta, aunque intentarán que en 2026 ya haya un nuevo dueño mayoritario de los esmeraldas.

La plantilla del León tiene un costo que oscila entre los 45 y 50 millones de dólares, siendo el onceavo equipo más caro de la Liga MX, según Transfermarket . El paquete de la venta también incluye el estadio Nou Camp y las instalaciones de entrenamiento La Esmeralda, por lo que el precio total estaría rondando los 200 millones de dólares.

Te puede interesar: Raúl Jiménez y César Huerta se unen al Tricolor en Pasadena

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

FF