¿Neymar se pierde el Mundial 2026? Esto dice el parte médico

Una lesión de Neymar enciende las alarmas en la Selección de Brasil a pocos días del Mundial 2026. El delantero del Santos sufrió un desgarro muscular de grado II en el gemelo y estará de baja entre dos y tres semanas, poniendo en duda su participación en el debut mundialista.

El médico de la Confederación Brasileña de Futbol (CBF), Rodrigo Lasmar, confirmó en rueda de prensa que tras una resonancia magnética que Neymar padece una lesión muscular de grado II en el gemelo, descartando el diagnóstico inicial de un simple edema. El "10" no abandonará la concentración y se someterá a un tratamiento intensivo con la esperanza de recibir el alta médica en un plazo máximo de tres semanas.

¿Qué lesión tiene Neymar y cuánto tiempo estará de baja?

Neymar se unió ayer miércoles 27 de mayo a la concentración brasileña en la ciudad de Teresópolis, en la sierra de Río de Janeiro, junto a otra veintena de los convocados por el técnico italiano Carlo Ancelotti.

No obstante, el exjugador del Barcelona se perdió el primer entrenamiento y acudió a una clínica para someterse a "exámenes complementarios".

El equipo de Santos, donde actualmente juega, informó en los días anteriores a la concentración de que el atacante tenía apenas un "edema" en el gemelo, pero la Confederación Brasileña de Futbol (CBF) quiso tener su propio diagnóstico.

"Ney" se sometió así a una resonancia magnética que constató una "lesión muscular de grado II en el gemelo", según especificó el médico de la CBF, Lasmar, ante los periodistas.

"Seguirá bajo tratamiento intensivo con nosotros y en un plazo de dos a tres semanas estará liberado. Esa es la expectativa", afirmó el doctor.

O médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, confirmou a lesão muscular de grau 2 na panturrilha de Neymar e que sua recuperação deve durar de duas a três semanas.#selecaobrasileira pic.twitter.com/JuQZavL7Za — ge (@geglobo) May 28, 2026

De esta forma, Neymar se perderá seguro los dos partidos amistosos previos de la "Canarinha" antes del Mundial 2026 ante Panamá, el domingo en el estadio Maracaná, y Egipto, el próximo 6 de junio en el Huntington Bank Field de Cleveland (Estados Unidos).

Según esos plazos, también será duda para el debut de Brasil en el Grupo C del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ante Marruecos, el próximo 13 de junio, en Nueva Jersey.

Brasil se enfrentará después con Haití el 19 de junio, en Filadelfia, y a Escocia, cinco días después, en Miami.

La sorpresiva convocatoria de Carlo Ancelotti

La presencia de Neymar en la lista de Ancelotti fue toda una sorpresa, pues el técnico italiano nunca le había convocado desde que asumió las riendas de la "Canarinha", en mayo de 2025.

Sin embargo, "Carletto" optó finalmente por llamarle a filas después de observar su progresión física en los últimos meses y de haber conseguido cierta continuidad con la camiseta del Santos.

Calendario de partidos de Brasil en el Mundial 2026

Partidos | Fecha | Horario

Brasil vs Marruecos | 13 de junio de 2026 | 16:00

Brasil vs Haití | 19 de junio de 2026 | 16:30

Escocia vs Brasil | 24 de junio de 2026 | 16:00

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