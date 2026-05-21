Omar Chávez, hijo del excampeón mundial de boxeo Julio César Chávez, fue liberado este jueves 21 de mayo, de acuerdo con los reportes de distintos medios nacionales.

Chávez había sido aprehendido la mañana del pasado miércoles por elementos de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa y posteriormente fue trasladado al centro penitenciario de Aguaruto, Culiacán.

La noticia generó un impacto inmediato en el ámbito deportivo nacional, pues el atleta mantenía una carrera activa en los cuadriláteros hasta hace apenas unos meses y representaba un apellido histórico para el país.

El arresto fue informado la noche de ayer por autoridades sinaloenses. El Registro Nacional de Detenciones describe las características físicas del boxeador al momento de su intercepción por parte de los oficiales: un hombre de un metro con 80 centímetros de estatura, complexión delgada, tez morena clara, cabello corto castaño y ojos cafés.

Durante la ejecución del arresto, el pugilista vestía prendas casuales que los agentes detallaron en su reporte. Omar Chávez portaba una camisa de manga larga con botones en color azul, un pantalón de mezclilla y tenis de color negro.

A pesar de que no se confirmaron los cargos que se le imputan, medios de comunicación señalan que el arresto derivó de una denuncia de violencia intrafamiliar y lesiones en su contra, por lo que habría sido requerido por un juez, pero este no atendió a su presentación.

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¿Quién es Omar Chávez?

Omar "El Terremoto" Chávez nació el 4 de enero de 1990 en Culiacán, Sinaloa, y desde sus primeros pasos cargó con el peso mediático de su apellido. El joven sinaloense inició su trayectoria en el pugilismo profesional en el año 2006, cuando apenas contaba con 16 años de edad. Desde ese debut, especialistas y aficionados del deporte lo sometieron a constantes comparaciones con el legado de su padre, a quien el público reconoce como una de las máximas figuras del boxeo mundial y un ídolo de la cultura popular mexicana.

A lo largo de casi dos décadas de carrera, el peleador enfocó su participación en las divisiones de peso superwelter y mediano. En este trayecto, el sinaloense acumuló más de cuarenta triunfos, varios de ellos por la vía del nocaut.

Entre sus peleas más recordadas se encuentran los enfrentamientos que sostuvo contra Jorge Páez Jr., otro heredero de una leyenda del ring. Estos combates ocurrieron durante los años 2011 y 2012, generando altas expectativas en la televisión nacional por la nostalgia de los apellidos. En ambas ocasiones, Páez Jr. superó a Chávez.

El historial de Omar Chávez también incluye una intensa trilogía contra Ramón "Inocente" Álvarez, hermano del multicampeón Saúl "Canelo" Álvarez. El saldo final de estos tres choques resultó adverso para el hijo de Julio César Chávez, quien registró dos derrotas y apenas una victoria frente al peleador jalisciense.

Su más reciente presentación profesional ocurrió el 24 de enero de 2026, cuando subió al encordado de la Arena Potosí en San Luis Potosí. En esa velada boxística, el atleta luchó contra el peleador José Miguel Torres.

Durante ese combate de principios de año, Omar Chávez dominó las acciones y consiguió una victoria por nocaut técnico en el segundo asalto.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB

