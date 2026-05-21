El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, compartió que propuso una reforma de la fase de clasificación para el Mundial de 2030 y el Campeonato Europeo de 2032 que podría poner fin a los desajustes entre los equipos más fuertes y los más débiles, con un formato similar al de la Champions League.

Ceferin declaró que el año pasado habría presentado una reforma para reavivar el interés de aficionados y emisoras, porque muchos grupos tradicionales de clasificación masculina se habían vuelto previsibles.

Entre los resultados recientes abultados que provocaron preocupación figuraron la victoria de Francia por 14-0 sobre Gibraltar en un partido de clasificación para la Eurocopa 2024 y el triunfo de Austria por 10-0 ante San Marino el año pasado en un encuentro clasificatorio para el Mundial de 2026.

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La propuestas de Ceferin

El pasado miércoles, la UEFA propuso crear una categoría superior con los 36 equipos mejor clasificados, que jugarían en tres grupos de 12 con un formato similar al de la Champions League .

Los equipos de esos grupos disputarían seis partidos cada uno contra seis rivales distintos y se ordenarían en una tabla de liga de 12 equipos. Los equipos se sortearían a partir de tres bombos diferentes y jugarían un calendario ponderado con dos equipos de cada bombo .

Un formato así podría encajar en los calendarios existentes exigidos por la FIFA de septiembre a noviembre y no añadiría partidos extra a la carga de trabajo de los jugadores.

Los 36 mejores equipos no jugarían contra los conjuntos ubicados entre los puestos 37 y 55 del ranking de la UEFA, que podrían disputar partidos en una categoría separada y también contar con una vía a través de playoffs para clasificarse a los grandes torneos.

Se espera una decisión sobre la reforma propuesta en septiembre , informó la UEFA tras una reunión del comité ejecutivo celebrada al margen de la final de la Liga Europa en Estambul, Turquía.

"La idea se ajustará en los próximos meses antes de presentarse para la aprobación final del formato detallado en la próxima reunión del Comité Ejecutivo", señaló la UEFA.

La UEFA no especificó cuántas plazas de clasificación directa se obtendrían en cada grupo de 12 equipos .

Se espera que el Mundial de 2030, coorganizado principalmente por España, Portugal y Marruecos —con tres partidos inaugurales en Sudamérica—, sea un torneo de 48 selecciones. Europa debería recibir 16 cupos de clasificación.

El resumen de lo que debes conocer sobre la propuesta de reforma de la UEFA

Adiós a los grupos tradicionales : En lugar de los grupos de siempre donde los gigantes goleaban a los países muy chicos, van a separar a las selecciones por niveles de ranking.

: En lugar de los grupos de siempre donde los gigantes goleaban a los países muy chicos, van a separar a las selecciones por niveles de ranking. Formato "Champions League" : Los 36 mejores equipos de Europa jugarán en una especie de "Súper Liga" dividida en 3 grupos de 12 equipos. No juegan todos contra todos; cada selección disputará 6 partidos contra 6 rivales distintos. Al final, avanzan según su posición en una tabla general.

: Los 36 mejores equipos de Europa jugarán en una especie de "Súper Liga" dividida en 3 grupos de 12 equipos. No juegan todos contra todos; cada selección disputará 6 partidos contra 6 rivales distintos. Al final, avanzan según su posición en una tabla general. Separación de los "chicos" : Las selecciones que estén del puesto 37 al 55 del ranking jugarán en un torneo aparte, aunque tendrán opción de buscar un boleto a los torneos grandes a través de un repechaje (playoffs).

: Las selecciones que estén del puesto 37 al 55 del ranking jugarán en un torneo aparte, aunque tendrán opción de buscar un boleto a los torneos grandes a través de un repechaje (playoffs). Mismo calendario: Lo bueno para los clubes es que este formato encaja en las mismas fechas FIFA de septiembre a noviembre, por lo que no se satura más a los jugadores con partidos extra.

Con información de AP y Gemini.

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