Este jueves, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó sobre la localización de un cuerpo sin vida de una mujer en el municipio de Atltzayanca, Tlaxcala, el cual cuenta con las características físicas de Blanca Adriana Vázquez Montiel, quien desapareció tras acudir a una clínica de belleza en la ciudad de Puebla.

El pasado 18 de mayo, Blanca Adriana, de 37 años, había acudido al establecimiento para la realización de un tratamiento estético de abdomen, donde habría sufrido complicaciones y sacada en estado inconsciente en un vehículo, de acuerdo con un video tomado por cámaras de seguridad de la zona de Calzada Zabaleta de la capital poblana, donde se encuentra la clínica de belleza.

Sus familiares relataron que una doctora y los empleados mandaron al esposo de la mujer a comprar material médico; sin embargo, cuando este regresó, la clínica estaba cerrada y no supo más de la paciente.

De acuerdo con el comunicado difundido por la Fiscalía General del Estado de Puebla, el cuerpo localizado tiene características físicas, vestimenta y tatuaje coincidentes con la víctima desaparecida; sin embargo, será necesario esperar a que sus familiares realicen la identificación correspondiente conforme a los protocolos establecidos.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó sobre la localización de un cuerpo sin vida de una mujer. ESPECIAL

"Desde que la FGE tuvo conocimiento de la no localización de la víctima, se llevaron a cabo diversos actos de investigación, acciones de búsqueda y diligencias ministeriales relacionadas con la desaparición de la mujer, quien fue reportada como desaparecida tras acudir a una cita para procedimiento de eliminación de grasa abdominal" , detalla el documento.

Los informes policiales señalan que sus restos fueron ubicados la mañana de hoy en una barranca en Tlaxcala, en los límites con Puebla, por lo que autoridades de ambas entidades montaron un operativo especial. Como parte de la búsqueda, ayer miércoles fue ubicado el vehículo en el que varias personas sacaron a la víctima de la clínica.

Con información de SUN

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MB

