Rompió su sequía. El futbol siempre da revanchas, y para Cristiano Ronaldo, esta llegó en el momento perfecto y más necesitado. Tras una serie de frustraciones deportivas, el Al-Nassr por fin gritó campeón de la Saudi Pro League.

Este triunfo monumental marca el primer título oficial del delantero portugués desde su mediática y millonaria llegada a Arabia Saudita. La victoria desató la locura absoluta entre los miles de aficionados, quienes esperaban ansiosos este momento.

Desde su aterrizaje en el futbol árabe, el luso había disputado 14 torneos diferentes sin poder levantar la copa de campeón, una racha inusual en su exitosa trayectoria.

Incluso, el equipo venía de sufrir un duro golpe anímico tras perder la final de la Liga de Campeones 2 de la AFC. En aquel encuentro, cayeron ante el conjunto japonés Gamba Osaka, lo que encendió las alarmas sobre una posible nueva decepción en la temporada.

Sin embargo, la resiliencia y mentalidad ganadora del exjugador del Real Madrid volvieron a quedar demostradas en la cancha. El capitán no bajó los brazos y contagió a sus compañeros de esa sed de victoria que lo ha caracterizado durante toda su carrera profesional.

X / @AlNassrFC

Una definición de película ante el Damac en la última fecha

La conquista del título estuvo lejos de ser sencilla para el Al-Nassr. El conjunto amarillo afrontó la última jornada de la Saudi Pro League con una ventaja mínima sobre el histórico Al-Hilal, su rival más importante en el futbol saudí. Con el campeonato en juego, el equipo llegaba obligado a depender únicamente de su resultado en el duelo decisivo frente al Damac, donde un triunfo le aseguraba automáticamente el trofeo sin necesidad de mirar otros marcadores. Pese a la enorme presión de los últimos 90 minutos, la escuadra supo controlar los nervios desde el inicio y, tras el silbatazo final, la tensión acumulada durante toda la temporada dio paso a la celebración total entre jugadores, cuerpo técnico y directiva.

El Al Nassr FC conquistó oficialmente la Saudi Pro League 2025-2026 luego de imponerse con autoridad 4-1 sobre el Damac FC en la jornada 34. Liderados por Cristiano Ronaldo, capitán y principal figura del club, los de Riyadh sellaron matemáticamente el campeonato en la fecha definitiva del torneo, provocando la euforia en el Alawwal Park. El título tiene un significado especial para el delantero portugués, ya que se trata de su primera corona de liga local desde su llegada al futbol saudí en 2023.

X / @AlNassrFC

Bajo la dirección técnica de Jorge Jesus, el cuadro de Riyadh encaró el partido decisivo con la obligación de sumar los tres puntos para no depender de lo que hiciera el Al Hilal. Los llamados "Caballeros de Najd" despejaron rápidamente cualquier duda y reflejaron su dominio en la cancha gracias al poder ofensivo de sus figuras internacionales. Sadio Mané adelantó al equipo al minuto 33, mientras que Kingsley Coman amplió la ventaja al 51'. Aunque Morlaye Sylla descontó desde el punto penal al 57', Cristiano Ronaldo apareció con un doblete en los minutos 62 y 80 para sentenciar el 4-1 definitivo.

Cristiano es campeón de Arabia Saudita

Después de quedarse cerca del título en distintos torneos locales, incluidos tres subcampeonatos consecutivos de liga, y tras la dolorosa derrota frente al Gamba Osaka en la final de la AFC Champions League Two el fin de semana pasado, Cristiano Ronaldo finalmente logró conquistar el trofeo más importante del futbol saudí.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF