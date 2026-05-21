La energía del Mundial 2026 ya se siente en cada rincón de nuestro país, y esta maravillosa fiebre futbolera ha comenzado a desenterrar verdaderos tesoros del pasado. En las últimas horas, un video que muestra un antiguo pero increíble álbum Panini de México 86 ha cautivado por completo a las nuevas y viejas generaciones en internet, volviéndose viral.

El video compartido en la plataforma X (antes Twitter) por la cuenta GolMania24 se difundió y en pocas horas demostró que la pasión por el futbol no tiene fecha de caducidad. Hasta el momento, la publicación ha logrado acumular la impresionante cifra de 1.5 millones de visualizaciones y más de 47 mil "me gusta", desatando la locura entre los verdaderos fanáticos del deporte rey.

Álbum México 86 conquista las redes sociales

El impacto visual de ver las páginas de esta pieza de colección generó una ola de nostalgia inmediata y mucha alegría entre los internautas de todas las edades. Los comentarios no se hicieron esperar, llenando la publicación con frases llenas de asombro como "Dios mío, una reliquia" y "Sí, eso es histórico", confirmando el inmenso valor sentimental que tiene este objeto para los mexicanos.

Para los coleccionistas más apasionados y los aficionados de corazón, encontrar un ejemplar de esta magnitud es prácticamente un milagro deportivo digno de celebrarse. El álbum presenta algunos detalles propios de una reliquia: sus hojas lucen desgastadas e incluso envejecidas, con un tono sepia que transporta a una época que ya quedó atrás, además de reflejar los estilos ochenteros que caracterizaban a los jugadores.

Otro detalle peculiar es que el nombre de México aparece escrito con “J”. La conexión emocional con esta pieza es innegable, especialmente ahora que el país se prepara con entusiasmo para volver a ser anfitrión de la máxima justa mundialista, reviviendo los recuerdos dorados de aquella histórica Copa del Mundo de 1986.

El álbum FIFA 1986 de mi papa pic.twitter.com/X1oj5vEUpu— GolMania (@GolMania24) May 20, 2026

Las leyendas del Tri que brillan en el álbum Panini

Los usuarios pudieron viajar en el tiempo y reencontrarse con los rostros de los grandes ídolos que defendieron con orgullo la camiseta de la selección mexicana.

Entre las páginas dedicadas al equipo nacional, destacan nombres legendarios que marcaron un antes y un después definitivo en la historia del futbol. Ver sus estampas impresas nos recuerda la grandeza de una generación dorada que hizo vibrar a todo un país con su innegable talento, su garra y su entrega total en cada minuto sobre la cancha.

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Aquí te compartimos los jugadores de México que aparecen en esta invaluable reliquia y un dato rápido de cada uno:

Pablo Larios

Fernando Quirarte

Tomás Boy

Javier Aguirre

Manuel Negrete

Hugo Sánchez

Luis Flores

Carlos Hermosillo

X / @GolMania

Cada una de estas icónicas estampas representa un pedazo invaluable de la rica historia deportiva de nuestra nación, un tesoro que trasciende generaciones.

Sin dudarlo, la sorpresiva aparición de este álbum de México 86 en internet no es una simple casualidad, sino un hermoso y alegre recordatorio de la inagotable pasión futbolera. Mientras contamos los días con ansias para el tan esperado Mundial 2026, estas maravillosas reliquias nos invitan a celebrar nuestra historia y a prepararnos con todo para la nueva gran fiesta que viviremos en casa.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AS