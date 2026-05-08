El Real Madrid decidió actuar con firmeza tras los lamentables incidentes protagonizados por Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, al imponer una multa millonaria e histórica a ambos futbolistas luego del altercado ocurrido el pasado jueves en las instalaciones del Valdebebas.

La institución merengue confirmó este viernes, mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, que abrió un expediente interno para esclarecer lo sucedido entre los mediocampistas, quienes protagonizaron una fuerte discusión. Como consecuencia del enfrentamiento, Valverde tuvo que ser trasladado a un hospital para ser atendido por un traumatismo craneoencefálico, situación que encendió las alarmas dentro del entorno madridista.

La sanción va por igual pese a hospitalización de Valverde

Después de recabar testimonios y analizar lo ocurrido, la directiva blanca determinó cerrar el caso con una severa sanción económica para ambos jugadores. Cada uno deberá pagar una multa de 500 mil euros, una cifra sin precedentes en la historia reciente del club para un caso disciplinario entre integrantes del plantel .

En el mismo comunicado, el Real Madrid explicó que tanto Valverde como Tchouaméni mostraron un arrepentimiento absoluto por lo sucedido y ofrecieron disculpas mutuas, además de dirigirse al resto del vestidor, cuerpo técnico, aficionados y a toda la institución blanca por el daño causado a la imagen del equipo.

La tensión se traslada a la cancha

Con esta decisión, el conjunto madridista busca cerrar uno de los episodios más bochornosos de los últimos años dentro de su plantilla, justo en un momento clave de la temporada, donde el equipo culmina otra temporada sin ganar ningún título.

Ahora, la atención volverá al terreno de juego, aunque el mensaje desde la directiva fue contundente: nadie está por encima del escudo, sin importar jerarquía o nombre dentro del vestidor .

El siguiente compromiso del Real Madrid será este domingo 10 de mayo, cuando visite al Barcelona en una nueva edición del Clásico Español, duelo que se disputará en el estadio blaugrana a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

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FF