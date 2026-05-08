El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX se prepara para vivir una de sus jornadas más intensas este domingo 10 de mayo, cuando el histórico Estadio Hidalgo abra sus puertas para el duelo de vuelta de los Cuartos de Final. Pachuca y Toluca, dos de las instituciones más ganadoras bajo el formato de torneos cortos, se verán las caras en un enfrentamiento definitivo que promete emociones a flor de piel.

Con la tensión en su punto máximo, el "Huracán" será el escenario donde la estrategia y el temple determinarán quién tiene los argumentos necesarios para reclamar el anhelado boleto a las Semifinales.

¿Cómo llegan Pachuca y Toluca a la Vuelta de Cuartos de Final?

La Liguilla del futbol mexicano no perdona, y ambos equipos llegan a este compromiso con la urgencia máxima de asegurar su permanencia en el torneo. Los Tuzos del Pachuca regresan a su fortaleza, el Estadio Hidalgo, con la firme encomienda de hacer pesar el apoyo de su afición para sellar el pase a la siguiente ronda. Conscientes de que la localía es un factor determinante en las series de eliminación directa, el conjunto hidalguense buscará imponer sus condiciones y su dinámica vertical desde el silbatazo inicial para asfixiar cualquier intento de reacción visitante.

Por su parte, los Diablos Rojos del Toluca aterrizan en la "Bella Airosa" con una misión de vida o muerte: conquistar la victoria en patio ajeno. Con las aspiraciones al título intactas, pero la presión al límite, el destino de los escarlatas se reduce a estos últimos 90 minutos, donde la concentración deberá ser absoluta.

Debido a que el Pachuca cuenta con la ventaja de la posición en la Tabla General, el panorama para el cuadro mexiquense es claro: los Diablos Rojos necesitan ganar por un margen de dos o más goles para avanzar de forma directa. Una victoria por la mínima, un empate o la derrota significarían el fin del camino para el Toluca, obligándolos a buscar una exhibición ofensiva contundente para revertir la serie.

Dónde ver EN VIVO el partido Pachuca vs Toluca de la Liguilla - Liga MX

Para los aficionados que deseen ver este encuentro de Liguilla, la transmisión estará disponible a través de televisión de paga y plataformas de streaming.

Fecha y hora: Domingo 10 de mayo, 17:00 horas

Domingo 10 de mayo, 17:00 horas Estadio: Hidalgo, Pachuca, Hidalgo

Hidalgo, Pachuca, Hidalgo Transmisión: FOX One, FOX+

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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