La Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX llega a su punto de máxima tensión. Este sábado, Chivas y Tigres se enfrentan en la cancha del Estadio AKRON para disputar el partido de Vuelta de los Cuartos de Final, en una serie definitiva que otorgará a uno de los dos equipos el ansiado boleto a las Semifinales del certamen.

El encuentro promete emociones, pues ambas escuadras se juegan la temporada en estos últimos 90 minutos. El conjunto rojiblanco contará con el respaldo incondicional de su afición en casa, un factor que buscarán hacer pesar ante uno de los planteles más experimentados y peligrosos en fases finales del futbol mexicano.

¿Cómo llegan Chivas y Tigres a este partido de Vuelta?

La moneda sigue en el aire, pero el margen de error para el Guadalajara se ha esfumado. Tras el primer capítulo de la serie, las Chivas llegan al Estadio AKRON con la obligación absoluta de imponer condiciones y hacer valer su localía. Si bien el equipo tapatío mostró solidez en casa durante la fase regular, la Liguilla exige una versión perfecta: contundencia frente al arco y concentración defensiva para evitar la eliminación ante su gente.

Por su parte, los Tigres aterrizan en territorio jalisciense con el oficio y la jerarquía que los define en instancias de "matar o morir". El conjunto regiomontano, experto en gestionar la desesperación ajena, buscará dominar los tiempos y el mediocampo. Para los felinos, el punto reside en el orden táctico y en la capacidad de capitalizar los espacios que el Rebaño, en su urgencia por remontar, deje desprotegidos.

El escenario para las semifinales del Clausura 2026 es claro: tras el 3-1 sufrido en la ida, Chivas necesita ganar por una diferencia de dos o más goles. Cualquier victoria por ese margen (2-0, 3-1, etc.) les otorgaría el boleto a la siguiente ronda, gracias a su mejor posición en la Tabla General.

Dónde ver EN VIVO el partido Chivas vs Tigres de la Liguilla - Liga MX

Para los aficionados que no asistan al partido en Guadalajara, el partido de Vuelta de los Cuartos de Final podrá verse en vivo de manera exclusiva a través de streaming.

Fecha y hora: Sábado 9 de mayo, 19:07 horas

Sábado 9 de mayo, 19:07 horas Estadio: AKRON, Guadalajara, Jalisco

AKRON, Guadalajara, Jalisco Transmisión: Amazon Prime Video

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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