Real Madrid reveló esta tarde el parte médico de Federico Valverde luego de un altercado contra Aurélien Tchouameni en los vestidores: traumatismo craneoencefálico .

"Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico", dicta el breve comunicado de la institución deportiva.

Anuncio del parte médico del uruguayo tras altercado. X / @realmadrid

Fede Valverde acaba en el hospital: Los detalles de la pelea contra Tchouameni

Los jugadores incrementaron este jueves el clima de tensión en el vestuario del Real Madrid, a tres días del clásico ante el FC Barcelona , con una discusión entre ambos que acabó con el uruguayo en el hospital, por, según dijeron fuentes del club al medio internacional EFE, un incidente fortuito provocado por un resbalón en plena discusión .

Valverde, segundo capitán del equipo merengue, se escurrió y se golpeó con una mesa central del vestuario principal de la Ciudad Deportiva Real Madrid de Valdebebas. El futbolista acudió al hospital como parte del protocolo por este tipo de situaciones y regresó a su domicilio .

Tras lo ocurrido, el club investiga el incidente para tomar las medidas disciplinarias oportunas. Ya se han abierto dos expedientes para ambos elementos.

"Tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouameni.

"El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes", publicó el Real Madrid.

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Comunicado sobre la apertura de expedientes. X / @realmadrid

¿Problemas entre los merengues?

Los jugadores del Real Madrid no viven un buen momento. Ni dentro del terreno de juego, donde este domingo podrían confirmar con un empate o una derrota ante el Barcelona que completarán su segunda temporada sin títulos, ni fuera, donde los incidentes se suceden en la última semana.

A los dos últimos, con el francés Tchouaméni y el uruguayo Valverde en el foco, se suman otros episodios recientes, como el protagonizado por Álvaro Carreras y el alemán Antonio Rüdiger, en el que el segundo habría propinado un bofetón al primero en el vestuario y al que se refirió el lateral izquierdo en un comunicado: "Respecto al incidente con un compañero, se trata de un asunto puntual sin relevancia que ya está zanjado".

Esta semana, el francés Kylian Mbappé también tuvo que recurrir a un comunicado de su entorno para responder a las criticas por irse a descansar a París y a Cerdeña mientras se recupera de una lesión.

"Parte de las críticas se basan en una interpretación excesiva de elementos relacionados con un periodos de recuperación estrictamente gestionado por el club, sin reflejar la realidad de la implicación diaria de Kylian y su trabajo para el equipo".

El último capítulo entre Valverde y Tchouaméni es uno más dentro de una temporada inestable del Real Madrid sobre el césped y en el vestuario .

Con información de EFE.

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FF