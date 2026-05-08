El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX ha entrado en su fase más electrizante, esa donde el prestigio se pone a prueba y los errores se pagan con la eliminación. La Liguilla nos reserva uno de los duelos más emocionantes de esta ronda para el sábado: Cruz Azul frente al Atlas, un choque de estilos y tradiciones que definirá a uno de los semifinalistas en la cancha del Estadio Banorte.

Tras un intenso duelo de ida que dejó las pulsaciones al máximo, la Máquina regresa a casa con la misión de imponer su jerarquía y hacer valer el peso de su afición. Sin embargo, Atlas, fiel a su estilo aguerrido y ordenado, aterriza con la firme intención de silenciar el inmueble de la Ciudad de México y dar el golpe de autoridad que los mantenga en la lucha por el título.

Con el boleto a las Semifinales sobre la mesa, el escenario está listo para una noche de dramatismo puro. No se trata solo de estrategia táctica, sino de temple y corazón; ambos conjuntos saldrán a dejar el alma en cada disputa de balón, sabiendo que 90 minutos separan la gloria del olvido en este Clausura 2026.

¿Cómo llegan Cruz Azul y Atlas a la Vuelta de Cuartos de Final?

Cruz Azul busca aprovechar la localía y el peso de su afición en el Coloso de Santa Úrsula para sellar su pase a la siguiente ronda. En esta fase de eliminación directa, el equipo celeste sabe que la concentración defensiva y la contundencia en el último tercio del campo serán fundamentales. La presión está a tope por la exigencia histórica de la institución, pero el plantel confía en su solidez para avanzar a la antesala de la Gran Final.

Por su parte, Atlas llega a la capital del país con la misión de sorprender. Conscientes de que la Liguilla es un torneo aparte donde las estadísticas previas quedan de lado, los tapatíos intentarán imponer sus condiciones como visitantes. La escuadra rojinegra buscará aprovechar cualquier espacio que deje el rival en su afán de ir al frente, sabiendo que el orden táctico durante los 90 minutos será vital para dar la campanada y meterse entre los cuatro mejores del campeonato.

El panorama para el Atlas en estos Cuartos de Final es de vida o muerte. Con el marcador global en contra (3-2) y la desventaja de la posición en la Tabla General, los dirigidos por Diego Cocca necesitan ganar por un margen de al menos dos anotaciones para avanzar. Dado que el reglamento beneficia a La Máquina en caso de empate global, la Academia está obligada a buscar un resultado sólido (como un 2-0 o 3-1) para revertir la serie y sellar su clasificación a la antesala de la Final.

Dónde ver EN VIVO el partido Cruz Azul vs Atlas de la Liguilla - Liga MX

Para los aficionados que no asistan al Estadio Banorte y deseen seguir cada minuto de este partido de Liguilla, este contará con diversas opciones de transmisión, abarcando televisión abierta, señal de paga y plataformas de streaming.

Fecha y hora: Sábado 9 de mayo, 21:15 horas

Sábado 9 de mayo, 21:15 horas Estadio: Banorte, Ciudad de México

Banorte, Ciudad de México Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX Premium y Layvtime YouTube

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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