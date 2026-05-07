El evento de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya tiene canción oficial: se trata de "Dai Dai", de Shakira. El material del certamen de balompié internacional se estrenará este 14 de mayo y te compartimos en qué plataformas estará disponible.

El himno del Mundial 2026

La composición de la cantante colombiana será la canción oficial del certamen de la FIFA que se jugará entre junio y julio próximos en México, Estados Unidos y Canadá. La artista anunció este lanzamiento en un breve video publicado en sus redes sociales.

El video fue grabado en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro. Shakira aparece vestida con camiseta amarilla y un pantalón corto azul, como el uniforme de Brasil, y con varios balones junto con un grupo de bailarines mientras canta unos fragmentos de "Dai Dai".

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La cantante entra a la gramilla del Maracaná llevando un balón "Trionda", el oficial del próximo Mundial, lo pone en el suelo como si fuera a hacer una jugada y comienza la coreografía de la canción oficial con sus bailarines, vestidos con los colores de equipos como Colombia, Argentina y Estados Unidos.

"Oe, oe, oe", comienza la canción, con un alegre ritmo caribeño y letra en inglés que hace referencia a la pertenencia a un Mundial de todos.

La escenografía se completa con cuatro balones de los Mundiales de Futbol de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, más el de Norteamérica 2026.

El " Waka Waka " (Esto es África), de Shakira, fue el himno del Mundial de Sudáfrica 2010 y cuatro años más tarde repitió en el de Brasil 2014 con " La La La ", mientras que su éxito " Hips Don't Lie? " fue sensación en 2006, en Alemania.

El video, de un minuto y siete segundos de duración, termina con la frase " We Are Ready " ("Estamos listos").

Preguarda "Dai Dai" de Shakira

A continuación, te compartimos las plataformas en las que podrás escuchar la canción oficial del Mundial 2026 en voz de Shakira. Además, accede al siguiente enlace para preguardar el material oficial de la FIFA.

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