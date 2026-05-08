La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó este viernes desde " La Mañanera " que la buena relación entre México y Estados Unidos se basa en las y los mexicanos que habitan y producen en el país del norte desde hace varias generaciones .

Las declaraciones de la Mandataria surgen en el marco de las acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y la participación de agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua.

Mexicanos en EU, héroes que buscaron una mejor vida

Desde Palacio Nacional, Sheinbaum reiteró que las personas mexicanas en Estados Unidos son héroes y heroínas porque " quisieron ir a buscar una mejor vida ".

"La buena relación entre ambas naciones se basa en los mexicanos que viven desde hace muchas generaciones", dijo la Jefa del Ejecutivo al destacar que "es muy importante" la aportación de los y las connacionales a la economía estadounidense.

"Es el mejor símbolo de amistad que pudiera ser. Lo vemos nosotros en la relación México-Estados Unidos porque es muy importante la aportación de los mexicanos a la economía de los Estados Unidos .

"La relación entre ambos países es muy importante a través de mexicanos estadounidenses; muchos de ellos tienen doble nacionalidad o incluso tienen nacionalidad estadounidense, pero tienen su vínculo con México de muchas, muchas formas", declaró.

Mexicanos, significativos para economía de EU

Ana Valdéz, directora general de Latino Donor Collaborative Think Thank, expuso que en Estados Unidos viven 38 millones de personas mexicanas y el 90 % no son indocumentados .

"El 10 % todavía no consigue la ciudadanía", dijo ."Seguimos contribuyendo a que ese país crezca y sea lo que es", mencionó.

Valdés destacó que 2.3 billones de dólares del Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos son producidos por los mexicanos y las mexicanas . "Somos los empleados de EU que más estamos ocupados", apuntó.

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FF