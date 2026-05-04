El partido de Ida de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX ha dejado una enorme polémica en el entorno futbolístico, ya que los Pumas de la UNAM estarían preparando una protesta oficial por una supuesta alineación indebida del Club América . Este controversial suceso ocurrió el pasado fin de semana, cuando el cuerpo técnico azulcrema presuntamente cometió una infracción al reglamento de competencia durante los cambios realizados en el terreno de juego.

Esta inesperada situación extracancha podría alterar drásticamente el panorama de la actual Liguilla del futbol mexicano, otorgando una ventaja definitiva en la mesa para los universitarios.

La información exclusiva sobre esta posible queja universitaria fue revelada por el reconocido periodista deportivo David Medrano , quien a través de sus redes sociales detalló la anomalía detectada en la plantilla americanista durante el encuentro.

¿Qué es una alineación indebida en el balompié profesional?

En términos estrictos del reglamento avalado por la Federación Mexicana de Futbol (FMF), se trata de la participación de un jugador que no está registrado adecuadamente, que debe cumplir una suspensión previa, o el incumplimiento de la regla de menores y extranjeros durante el desarrollo de un partido oficial.

¿Qué sucedió en el América vs Pumas?

En la recta final de los primeros 90 minutos, el conjunto azulcrema reaccionó y no desaprovechó la oportunidad de tener dos penaltis a su favor .

El árbitro central, Luis Enrique Santander, señaló dos penas máximas en contra de la escuadra de Efraín Juárez; la primera acción la tuvo que revisar en el VAR, pero la segunda ya no y la decretó sin dudarlo.

Las dos faltas señaladas dentro del área de los Pumas pasaron a segundo término cuando surgió el rumor de que la directiva auriazul tenía planeado presentar una queja formal ante la Comisión Disciplinaria por una supuesta alineación indebida del América.

De acuerdo con información del reportero de ESPN, León Lecanda, la cúpula del Club Universidad Nacional estaría analizando protestar que las Águilas se habrían equivocado al momento de realizar tres sustituciones al mismo tiempo , durante la segunda parte, ya que uno de los cambios era, en un principio, la entrada de Thiago Espinosa por la salida de Miguel Vázquez.

Sin embargo, el cuerpo técnico azulcrema decidió modificar el nombre del futbolista que abandonaría el terreno de juego , luego de que Sebastián Cáceres activara el protocolo de conmoción.

Pumas planificaría demostrar el error del América

De acuerdo con los precisos reportes emitidos por David Medrano, la directiva auriazul se encuentra analizando minuciosamente la cédula arbitral y los videos oficiales del encuentro disputado ante las Águilas. El objetivo principal de esta exhaustiva revisión es presentar pruebas contundentes e irrefutables ante la Comisión Disciplinaria para demostrar que el equipo de Coapa infringió las normativas vigentes . De comprobarse esta falla administrativa, derivaría en un castigo ejemplar que beneficiaría directamente a la escuadra universitaria en sus firmes aspiraciones por conquistar el título de este semestre.

X / @medranoazteca

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¿Qué sigue para Pumas y América en el Clausura 2026?

Mientras la Comisión Disciplinaria decide iniciar o no la investigación pertinente y recaba todas las pruebas necesarias, ambos planteles deben continuar su intensa preparación física y táctica para el decisivo partido de Vuelta en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Queda exclusivamente en manos de las autoridades competentes dictaminar si el error existió realmente y aplicar el reglamento sin ningún tipo de distinciones ni favoritismos, definiendo al equipo que avanzará merecidamente a las Semifinales.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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