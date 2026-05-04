Este lunes 4 de mayo, Chivas dio inicio a los festejos por su 120 aniversario con el lanzamiento de un jersey conmemorativo que rápidamente llamó la atención de la afición porque cuesta casi 5 mil pesos.

¿Cuánto cuesta el jersey de los 120 años de Chivas?

La camiseta tiene un precio de 4 mil 999 pesos y forma parte de una edición especial que busca rendir homenaje a la historia y tradición del equipo rojiblanco.

La prenda incorpora gráficos y acabados exclusivos que evocan los orígenes del club rojiblanco, reforzando su identidad como una de las instituciones más representativas del futbol mexicano.

X / @PUMAmexico

X / @Chivas

Lo que contiene la caja conmemorativa de Chivas

El lanzamiento no se limita únicamente al jersey. Como parte de esta edición especial, la camiseta de Chivas viene acompañada de una caja conmemorativa y un banderín alusivo que incluye la fecha "8 de mayo de 1906", día en que se fundó el club. Estos complementos elevan el valor del producto, convirtiéndolo en un artículo de colección dirigido especialmente a los seguidores más fieles del llamado Rebaño Sagrado.

¿Dónde comprar la camiseta de Chivas?

En cuanto a la distribución, el Club Deportivo Guadalajara informó que el tiempo estimado de entrega será de entre 7 y 10 días, lo que apunta a una alta demanda entre los aficionados interesados en adquirir esta pieza histórica.

El jersey estará disponible en tiendas físicas seleccionadas, como las PUMA Stores en Guadalajara y la Flagship Store ubicada en la calle Madero, así como en los canales digitales oficiales de la marca y del club.

Como era de esperarse, el lanzamiento de la camiseta conmemorativa ha generado diversas reacciones entre la afición. Mientras algunos seguidores consideran que el precio corresponde a la exclusividad y el valor conmemorativo del producto, otros han cuestionado el costo, señalando que podría resultar elevado para una parte importante de los aficionados.

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