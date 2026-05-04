El futbol sudamericano siempre nos regala momentos insólitos, pero lo vivido este fin de semana superó cualquier expectativa cuando un perro se convirtió en la estrella del partido . Este simpático lomito irrumpió sorpresivamente en la Liga de Argentina, paralizando por completo el tenso duelo entre Rosario Central y Tigre. Como era de esperarse, la divertida escena se volvió viral en redes sociales, donde miles compartieron el momento.

Un intruso en el Gigante de Arroyito

Todo ocurrió en la vibrante Fecha 9 del Torneo Apertura 2026, exactamente a los 13 minutos del primer tiempo. El árbitro central detuvo el cronómetro al ver al canino corriendo velozmente por el césped. Lejos de asustarse por la multitud, el animal jugueteó con la pelota, desatando risas entre los aficionados. Los jugadores observaban atónitos cómo el pequeño invasor obligaba a los elementos de seguridad a iniciar una persecución digna de una película de comedia .

Él sólo quería jugar �� ��

Un perro se metió a la cancha en el duelo entre Rosario Central y Tigre en la Liga de Argentina y nadie lo podía detener ��



La afición lo celebró con los "OLE" ���� pic.twitter.com/1wruVdTufx— ESPN.com.mx (@ESPNmx) May 4, 2026

La situación escaló a niveles cómicos cuando los recogepelotas y el personal de logística intentaron acorralar al visitante sin tener éxito. Con gran destreza, el canino realizó regates que dejarían en ridículo a cualquier defensa profesional, esquivando cada intento de captura. Desde las gradas, los miles de hinchas dejaron la tensión competitiva para unirse en un solo grito, coreando un fuerte "¡olé!" cada vez que el animal dejaba a un guardia en el pasto. Fueron cinco minutos de diversión donde el rigor táctico quedó en pausa .

El momento en la cancha se volvió viral

Tras varios minutos de persecución exhaustiva, el personal del estadio logró calmar al protagonista y retirarlo del campo bajo una estruendosa lluvia de aplausos. El encuentro se reanudó con normalidad, culminando en un reñido empate a un gol, pero el resultado deportivo pasó a segundo plano.

Sin duda, el simpático invasor ya tiene un lugar asegurado en el anecdotario histórico del balompié sudamericano.

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