El partido de Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX entre Pumas de la UNAM y las Águilas del América se encuentra envuelto en polémica, no por decisiones arbitrales como suele ocurrir en el futbol, sino por un evento fuera de la cancha que podría costarle la permanencia en la Liguilla a los dirigidos por André Jardine.

Se trata de una posible alineación indebida que habría cometido el cuerpo técnico del América, una infracción al reglamento de competencia durante los cambios realizados en el terreno de juego .

¿Qué es una alineación indebida en el balompié profesional?

En términos estrictos, se trata de la participación de un jugador que no está registrado adecuadamente, que debe cumplir una suspensión previa, o el incumplimiento de la regla de menores y extranjeros durante el desarrollo de un partido oficial.

De acuerdo con información del reportero de ESPN, León Lecanda, la cúpula del Club Universidad Nacional estaría analizando protestar que las Águilas se habrían equivocado al momento de realizar tres sustituciones al mismo tiempo, durante la segunda parte, ya que uno de los cambios era, en un principio, la entrada de Thiago Espinosa por la salida de Miguel Vázquez .

Sin embargo, el cuerpo técnico azulcrema decidió modificar el nombre del futbolista que abandonaría el terreno de juego, luego de que Sebastián Cáceres activara el protocolo de conmoción.

El VIDEO de la supuesta falta en el Pumas vs América

Esta inesperada situación extracancha podría alterar el panorama de la actual Liguilla del futbol mexicano, otorgando una ventaja definitiva en la mesa para los universitarios.

La información exclusiva sobre esta posible queja universitaria fue revelada por el reconocido periodista deportivo David Medrano , quien a través de sus redes sociales detalló la anomalía detectada en la plantilla americanista durante el encuentro.

��| PRUEBA DEFINITIVA DE QUE EL AMÉRICA USÓ ALINEACIÓN INDEBIDA



Los Pumas deben presentar este video ante la Comisión Disciplinaria y deberían ganar el partido en la mesa. pic.twitter.com/GClQkSFg1d— Sergio ���� (@Seergiot3ck) May 4, 2026

Pumas demostraría el error del América

De acuerdo con los precisos reportes emitidos por David Medrano, la directiva auriazul se encuentra analizando minuciosamente la cédula arbitral y los videos oficiales del encuentro disputado ante las Águilas. El objetivo principal de esta exhaustiva revisión es presentar pruebas contundentes e irrefutables ante la Comisión Disciplinaria para demostrar que el equipo de Coapa infringió las normativas vigentes .

X / @medranoazteca

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FF