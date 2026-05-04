Semifinales de Conferencia NBA 2026: así se jugarán las series y sus horarios

Los playoffs de la NBA avanzan a su segunda ronda este lunes 4 de mayo con el arranque de las Semifinales de Conferencia, una fase en la que el desgaste de la primera ronda y los días de descanso comienzan a marcar diferencias.

Tres series se definieron hasta el séptimo partido, por lo que algunos equipos llegan con mayor ritmo, mientras que otros podrían beneficiarse de haber tenido más tiempo de recuperación.

Estos son los cruces de las semifinales

En la Conferencia Este, los Philadelphia 76ers visitan a los New York Knicks en el icónico Madison Square Garden. Filadelfia viene con impulso tras eliminar a los Celtics en Boston en un Juego 7, mientras que Nueva York tuvo un cierre menos exigente ante Atlanta y contará con un par de días extra de descanso.

El otro duelo del Este comenzará el martes, cuando los Detroit Pistons reciban a los Cleveland Cavaliers. Ambos equipos llegan tras superar series muy cerradas que se extendieron al máximo de siete encuentros, por lo que el factor físico será clave desde el inicio.

En el Oeste, los San Antonio Spurs, liderados por Victor Wembanyama, abren actividad frente a los Minnesota Timberwolves, quienes dieron la sorpresa al eliminar a Denver, uno de los favoritos de la conferencia encabezado por Nikola Jokic.

Sin embargo, Minnesota llega con complicaciones físicas: Donte DiVincenzo está descartado por el resto de la campaña, mientras que Anthony Edwards es duda para el primer juego tras perderse los últimos encuentros de la ronda anterior.

Por su parte, el cruce entre el Oklahoma City Thunder y los Los Angeles Lakers iniciará el martes. Oklahoma llega en gran forma tras barrer su serie, mientras que los angelinos avanzaron en seis juegos.

X / @NBA

Calendario de las Semifinales de Conferencia

Conferencia Este

New York Knicks vs Philadelphia 76ers

Juego 1: Lunes 4 de mayo — 18:00 hrs

Juego 2: Miércoles 6 de mayo — 17:00 hrs

Juego 3: Viernes 8 de mayo — 17:00 hrs

Juego 4: Domingo 10 de mayo — 13:30 hrs

Detroit Pistons vs Cleveland Cavaliers

Juego 1: Martes 5 de mayo — 17:00 hrs

Juego 2: Jueves 7 de mayo — 17:00 hrs

Juego 3: Sábado 9 de mayo — 13:00 hrs

Juego 4: Lunes 11 de mayo — 18:00 hrs

Conferencia Oeste

San Antonio Spurs vs Minnesota Timberwolves

Juego 1: Lunes 4 de mayo — 19:30 hrs

Juego 2: Miércoles 6 de mayo — 19:30 hrs

Juego 3: Viernes 8 de mayo — 19:30 hrs

Juego 4: Domingo 10 de mayo — 17:30 hrs

Oklahoma City Thunder vs Los Angeles Lakers

Juego 1: Martes 5 de mayo — 18:30 hrs

Juego 2: Jueves 7 de mayo — 19:30 hrs

Juego 3: Sábado 9 de mayo — 18:30 hrs

Juego 4: Lunes 11 de mayo — 20:30 hrs

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