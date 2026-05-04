Sin discusión y con una evidente distancia respecto a su rival, el alemán Alexander Zverev, Jannik Sinner dio un paso más en su recorrido y ganó por primera vez en la Caja Mágica por 6-1 y 6-2, erigiéndose como el primer jugador de la historia en ganar cinco Masters 1000 de forma consecutiva, desde París 2025 hasta Madrid 2026.

No hubo batalla en una final que reflejó que el tenista de San Cándido está fuera del alcance de la mayoría de adversarios. Solo Carlos Alcaraz cuestiona el dominio del transalpino. El resto, por ahora, están a años luz.

Hasta ahora, el pulso entre Sinner y Carlos Alcaraz, en cuanto a grandes trofeos, ha caído numéricamente al lado del murciano, aunque desde el inicio del 2024, en el Abierto de Australia, hasta el arranque de este 2026, también con el grande de Melbourne, ambos se han repartido los éxitos. Cuatro para el italiano y cinco para el español que añade el Abierto de Estados Unidos del 2022 y Wimbledon del 2023 hasta elevar su cosecha a siete.

Sinner ya tiene el octavo de los nueve Masters 1000 del calendario en el bolsillo. Solo le queda Roma, al que está por ver si acude del tirón o deja para otra temporada. Pero mientras, con Roland Garros en el horizonte, más al alcance que nunca por la baja de Alcaraz, acumula victoria tras victoria. Lleva ya 23 partidos ganados de forma consecutiva. Desde que perdió con el checo Jakub Mensik en Doha. Solo dos derrotas en el 2026. A esta une la de Novak Djokovic en la semifinal de Australia. Todos los demás lo ha ganado el jugador italiano que en Masters 1000 ya cuenta con 28 victorias consecutivas. Las que van de París hasta Madrid, a donde ha llegado tras pasar con éxito por Indian Wells, Miami y Montecarlo.

Sinner jugará a continuación en Roma con la posibilidad de levantar el trofeo en el único torneo Masters que todavía no ha ganado. El italiano de 24 años busca unirse a Novak Djokovic como el único hombre en completar el Career Golden Masters. El serbio ganó los nueve torneos dos veces.

Agencias

El triunfo más corto de la historia en Madrid

La victoria del italiano ante el alemán se convirtió, con 58 minutos de duración, en la más corta en las veinticuatro ediciones disputadas a lo largo de la historia del Abierto de Madrid.

El triunfo del número uno del mundo ante el germano, dos veces campeón, supera en brevedad y en menor tiempo de juego, a la que en el 2022 ganó el español Carlos Alcaraz, precisamente contra Zverev, al que venció por 6-3 y 6-1. Además, la de este 2026, fue la que menos juegos necesitó para determinar el campeón. Un juego menos que aquella que ganó el murciano cuatro temporadas atrás.

CT