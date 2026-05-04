El futuro de Javier "Chicharito" Hernández comienza a tomar forma. El ex delantero de Chivas dejó claro que no jugará con el Atlante, al tiempo que adelantó que definirá su destino en las próximas semanas.

"Chicharito" disipa los rumores y descarta retiro de las canchas

Durante una dinámica de preguntas y respuestas a través de sus cuentas en redes sociales, el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana negó cualquier vínculo con el conjunto azulgrana, luego de los rumores que lo colocaban como posible refuerzo del Atlante.

"Todo eso es falso y no tengo idea por qué surgió el rumor. No ha habido acercamientos, yo no sé nada, y de verdad que no sé por qué se hizo tanto ruido con eso, pero no, no es no es verdad, es completamente falso", reconoció el delantero azteca.

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Además, el atacante confirmó que seguirá en activo y que será en el mes de julio cuando dé a conocer su nuevo equipo: "No les puedo decir todavía, pero yo creo que como en julio, más o menos, sabrán", reveló.

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En ese mismo espacio, "Chicharito" Hernández también habló sobre el presente de la Selección Mexicana, al que le expresó su respaldo de cara a los próximos compromisos internacionales.

"A la Selección de México, yo siempre le deseo lo mejor de lo mejor de lo mejor, y espero que le vaya de la mejor manera, a pesar de cómo han estado jugando o que el proceso no ha ido como hubiéramos querido, y que la forma en cómo juegan y que los jugadores. Todo eso es verdad, pero, aun así, espero y creo que les va a ir muy bien", añadió.

Finalmente, el delantero compartió su visión sobre las selecciones que considera favoritas para conquistar la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, donde incluyó a varias potencias del futbol internacional: "A mí me encantaría que fuera a México, obviamente. Pero creo que va a estar entre Portugal, Francia, Inglaterra, España, Argentina y Brasil", concluyó el exatacante del Club Deportivo Guadalajara.

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