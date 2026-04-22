Profeco revela cómo identificar boletos y paquetes falsos del Mundial 2026

De cara a la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, de la cual México, Estados Unidos y Canadá serán sedes, y ante la alta demanda que se ha registrado en la adquisición de boletos para los partidos y servicios relacionados con traslados hacia el estadio y estadías, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó una alerta para identificar estafas.

A través de un comunicado, la dependencia encargada de defender los derechos del consumidor informó que lleva a cabo el Programa de Verificación y Vigilancia "Copa Mundial FIFA 2026-Mundial Social", operativo que, entre sus acciones, "monitorea la publicidad sobre productos alusivos y servicios relacionados con la celebración mundialista".

En el documento, además de indicar las labores que se realizan por esta iniciativa, la Profeco advirtió sobre "precios y tarifas demasiado buenas para ser verdad".

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Así operan los estafadores que ofrecen boletos para el Mundial 2026 a precios inusuales

De acuerdo con la autoridad, los estafadores usan redes sociales y aplicaciones de mensajería para ofrecer paquetes que prometen transporte, hospedaje, experiencias y entradas a los estadios a precios por debajo del promedio. Para este propósito, los delincuentes utilizan perfiles falsos.

Este tipo de ofertas incluso puede encontrarse en motores de búsqueda, lo que pone en mayor riesgo a los consumidores.

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¿Cómo identificar paquetes falsos para el Mundial 2026, según Profeco?

La Procuraduría Federal del Consumidor llamó a los aficionados a desconfiar de los precios que se encuentran por debajo del promedio y a verificar que se trate de una oferta real.

Para tener certeza de los servicios contratados, recomienda revisar que los proveedores brinden información completa, clara y veraz. Asimismo, sugiere consultar si cuentan con quejas ante la institución en el Buró Comercial, disponible en el siguiente enlace: https://burocomercial.profeco.gob.mx/ .

"De acuerdo con la Ley Federal de Protección al Consumidor, toda información comercial que los proveedores de bienes y servicios difundan por cualquier medio debe ser comprobable y libre de mensajes que induzcan al error o confusión por la forma inexacta, falsa, exagerada, incompleta o tendenciosa en que se presentan", indica el comunicado.

La Profeco subrayó la importancia de que la población aficionada adquiera boletos para los partidos y experiencias exclusivas únicamente en sitios oficiales, a fin de evitar caer en promociones falsas, paquetes no autorizados o entradas apócrifas a los estadios.

¿Cómo denunciar un fraude ante la Profeco?

El organismo público exhortó a la población a reportar la publicidad engañosa o abusiva que detecten previo y durante la celebración de este evento deportivo a través de los siguientes medios de atención:

Correos electrónicos: denunciapublicitaria@profeco.gob.mx, denunciasmundial@profeco.gob.mx y asesoria@profeco.gob.mx

denunciapublicitaria@profeco.gob.mx, denunciasmundial@profeco.gob.mx y asesoria@profeco.gob.mx Redes sociales: @AtencionProfeco y @Profeco en X, @ProfecoOficial en Facebook

@AtencionProfeco y @Profeco en X, @ProfecoOficial en Facebook Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722

La Procuraduría subrayó que la finalidad de atender las denuncias no solo es resolverlas de manera individual, sino también regular las prácticas publicitarias que afectan a la población consumidora.

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MB

