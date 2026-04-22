El primer ministro de Canadá, Mark Carney, reaccionó al tiroteo ocurrido el lunes pasado en la zona arqueológica de Teotihuacán, Estado de México, en el cual una mujer de nacionalidad canadiense murió, mientras más de una decena de personas resultaron heridas.

Al respecto, el mandatario dijo que "es un día triste" para Canadá, a la vez que agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum por su "atención personal en este asunto".

En Ottawa, previo a una reunión de gabinete, Carney dijo a reporteros que "aprecio mucho la atención personal" de Sheinbaum al caso. Además de la canadiense fallecida, hay otra mujer, identificada como Delicia Li de Yong, que resultó herida en el ataque.

"Nuestros corazones están con la familia y amigos de la persona que fue trágicamente asesinada", añadió Carney. "Es un día triste. Es una circunstancia terrible. Estamos trabajando con las autoridades mexicanas en esta situación".

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Tras tiroteo en Teotihuacán, gobiernos de México y Canadá están en estrecho contacto

La ministra canadiense de Asuntos Exteriores, Anita Anand, dijo que su contraparte mexicana, el canciller Roberto Velasco, se ha comprometido a realizar una pronta investigación.

"Nuestros funcionarios consulares están en el terreno asistiendo a las víctimas y, en particular, a los canadienses en México", indicó.

Cuando se le preguntó si el gobierno canadiense revisaría su alerta de viaje para México, Anand subrayó que ambos países están en estrecho contacto.

"Estamos revisando todos los asuntos relacionados con la relación bilateral", aseguró, para luego añadir que no hay indicios de que hubiera violencia de los cárteles involucrada en el tiroteo.

Las autoridades identificaron al atacante como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, originario del estado de Guerrero. El ataque dejó, además de la canadiense fallecida, 13 personas heridas, algunas por heridas de bala, otras por lesiones causadas en su intento de huir.

El ataque se produjo en la pirámide de la Luna, cuando Jasso tomó algunos rehenes y disparó. Según las primeras investigaciones, el atacante se inspiró en el tiroteo de Columbine, del que el lunes se cumplieron 27 años.

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MB

