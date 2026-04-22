El futbol moderno está lleno de estrellas, pero ninguna ha logrado igualar lo que Gerd Müller consiguió en la Copa Mundial de México 1970. El legendario delantero alemán se consagró como el último jugador en alcanzar el doble dígito de anotaciones en una sola edición del torneo.

Para entender la magnitud de este récord, basta mirar a los astros contemporáneos. Ni siquiera figuras como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo han podido alcanzar la barrera de los 10 goles en un solo mes de competencia, dejando la marca del alemán como un récord casi inalcanzable en los registros de la FIFA.

El "Bombardero" que conquistó territorio mexicano

Durante el verano de 1970, el calor y la altura de México no fueron impedimento para el atacante del Bayern Múnich. Müller anotó 10 goles en apenas seis partidos, demostrando un instinto letal dentro del área que lo llevó a ganar la Bota de Oro de aquel certamen. Su capacidad para estar en el lugar correcto en el momento exacto fue la clave.

El 22 de junio de 1970, EL INFORMADOR publicó en su edición impresa la nota titulada "Muller, Goleador 1970", en la que destacó a Gerd Müller como el máximo anotador del Mundial de México con diez goles. En el texto se subrayaba que, a sus 25 años, con una estatura de 1.74 metros y un peso de 76 kilogramos, el delantero del Bayern de Múnich acumulaba seis temporadas con el club y venía de consagrarse como el mejor goleador de la liga alemana, tras registrar 38 anotaciones.

La publicación también señalaba que Müller había sido internacional en 24 ocasiones y que ya contaba con un título de la Copa de Europa de Campeones de Copa con su equipo. Asimismo, se resaltaba que el atacante superó la marca del portugués Eusébio, quien había conseguido nueve goles en el Mundial de Inglaterra 1966, colocándose en el tercer lugar histórico de la Copa Rimet, solo por detrás de Just Fontaine, con trece tantos en 1958, y Sándor Kocsis, con once en 1954.

En cuanto a su desempeño en el torneo, la nota detallaba que Müller anotó dos goles ante Bulgaria —uno de ellos desde el punto penal—, dos frente a Perú, dos contra Italia y uno ante Marruecos e Inglaterra. Era descrito como un jugador atlético, con gran técnica en ambos pies y un destacado juego aéreo, cualidades que lo convertían en una referencia ofensiva constante.

Finalmente, el periódico ofrecía algunos rasgos de su vida personal: casado, sin hijos, residente en las afueras de Múnich, aficionado a los juegos de cartas, invicto en el ping-pong y con gusto por la música moderna. Además, se le definía como un excelente compañero, comprometido con el juego colectivo.

EL INFORMADOR / ARCHIVO

¿Por qué nadie ha repetido esta hazaña?

El futbol ha evolucionado hacia sistemas tácticos más defensivos y cerrados. En la actualidad, los equipos priorizan el orden, lo que reduce drásticamente los espacios para los delanteros y hace casi imposible promediar más de un gol por encuentro.

Desde 1970, el jugador que más se ha acercado a esta cifra fue el brasileño Ronaldo Nazário, con 8 goles en Corea-Japón 2002, y recientemente el francés Kylian Mbappé, con la misma cantidad en Qatar 2022.

Además, el desgaste físico en el deporte moderno es mucho mayor. Los defensores son más rápidos y las estrategias de marcaje doble o triple sobre los goleadores estrella impiden que un solo jugador concentre todas las anotaciones de su selección.

Datos que debes saber sobre los máximos goleadores en una edición del Mundial de la FIFA

Para dimensionar el lugar de Gerd Müller en la historia, aquí te presentamos los puntos más destacados de los récords goleadores mundialistas:

El récord absoluto: El francés Just Fontaine mantiene la marca histórica con 13 goles anotados en el Mundial de Suecia 1958.

El francés Just Fontaine mantiene la marca histórica con 13 goles anotados en el Mundial de Suecia 1958. El segundo escalón: El húngaro Sándor Kocsis logró 11 anotaciones en Suiza 1954, un torneo caracterizado por marcadores abultados.

El húngaro Sándor Kocsis logró 11 anotaciones en Suiza 1954, un torneo caracterizado por marcadores abultados. El último doble dígito: Gerd Müller cierra este selecto podio con sus 10 tantos en México 1970, siendo el último humano en lograrlo.

Gerd Müller cierra este selecto podio con sus 10 tantos en México 1970, siendo el último humano en lograrlo. El promedio letal: Müller promedió 1.66 goles por partido en tierras mexicanas, una efectividad impensable en el balompié actual.

Un legado imborrable en la historia del deporte

La marca de Gerd Müller no solo es un número en las estadísticas, sino un testimonio de una época dorada del futbol ofensivo. Su actuación cimentó las bases de la potencia alemana que dominaría la década, culminando con el título mundial cuatro años después.

Hoy, cuando los aficionados debaten sobre quién es el mejor delantero de la historia, el nombre del "Bombardero de la Nación" surge como un recordatorio de grandeza. Su récord en México sigue esperando a un heredero, pero el tiempo demuestra que igualarlo será una tarea monumental.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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