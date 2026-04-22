Chivas de Guadalajara se prepara con máxima concentración para uno de los compromisos más tensos, exigentes y determinantes de la Fase Regular del Clausura 2026 de la Liga MX. El equipo rojiblanco viajará con su mejor arsenal disponible para enfrentarse a los Rayos del Necaxa en un partido que definirá gran parte de sus aspiraciones a corto plazo.

La escuadra tapatía busca amarrar de forma definitiva el codiciado superliderato del campeonato, un objetivo primordial que parecía totalmente encaminado gracias a su reciente y espectacular racha ganadora, pero que ahora se topa con un obstáculo mayúsculo que pondrá a prueba su resiliencia.

La sequía histórica en el Estadio Victoria

El principal factor estadístico que juega en contra del Guadalajara es una tendencia alarmante. Los dirigidos por Gabriel Milito tienen años consecutivos sin poder conseguir una sola victoria en la sede hidrocálida, una racha negativa que se ha transformado con el paso de los torneos en una auténtica maldición deportiva .

Cada visita a la ciudad de Aguascalientes termina invariablemente en frustración, empates o derrotas para el cuadro rojiblanco.

Los registros históricos no mienten y revelan que el dominio del Necaxa en su propia cancha frente a Chivas ha sido abrumador durante los últimos certámenes de la Liga MX. Esta prolongada incapacidad para sumar "de a tres" como visitantes en dicho recinto pondría en peligro su inercia ganadora actual. Perder o incluso empatar este compromiso no solo significaría alargar esta dolorosa estadística negativa, sino que también abriría la puerta para que sus más cercanos perseguidores, Pumas de la UNAM, les arrebaten la primera posición de la tabla general.

¿Dónde ver EN VIVO Necaxa vs Chivas?

El desenlace final de este vibrante partido tendrá repercusiones directas e inmediatas en la confianza del plantel de cara a la Fase Final del torneo de balompié mexicano. Si el equipo logra sacudirse las desafortunadas estadísticas y obtiene el ansiado triunfo, enviará un contundente mensaje de autoridad y jerarquía al resto de los contendientes al título . Por el contrario, un tropiezo inesperado revivirá de golpe los fantasmas del pasado y generará dudas, justo cuando la consistencia es el valor más preciado para cualquier aspirante a la corona.

El superliderato absoluto está en juego y la inmejorable oportunidad de terminar con años de frustración acumulada en Aguascalientes representa el escenario ideal para demostrar la verdadera capacidad de esta plantilla.

Fecha del encuentro : 22 de abril

: 22 de abril Sede : Estadio Victoria

: Estadio Victoria Transmisión: Claro Sports, ViX Premium, Clarosports, Claro Sports YouTube, Pluto TV, TUDN, Azteca Deportes Network, Canal 5 y Azteca 7

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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