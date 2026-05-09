El Estadio Hidalgo se viste de gala este domingo 10 de mayo para recibir el desenlace de una de las llaves más cerradas de los Cuartos de Final del Clausura 2026. Los Tuzos del Pachuca regresan a casa con la ventaja mínima, pero conscientes de que frente a ellos tienen a un Toluca herido que buscará, a toda costa, evitar que su corona ruede en la Bella Airosa.

Tras el primer capítulo disputado en el Estadio Nemesio Diez, el conjunto hidalguense dio un golpe de autoridad al imponerse 1-0. El protagonista de aquella noche fue el ecuatoriano Enner Valencia, quien apenas al minuto 8 sacó un zapatazo que dejó mudo al "Infierno". A partir de ahí, la disciplina defensiva de los Tuzos fue la clave para resistir el asedio escarlata y llevarse un botín de oro para el juego de vuelta.

¿Qué necesitan Tuzos y Diablos para clasificar?

El criterio de desempate en esta Liguilla prioriza el marcador global y, en segunda instancia, la posición en la tabla general del torneo regular.

Los dirigidos por Esteban Solari tienen el panorama a su favor. Les basta con cualquier victoria o empate en el marcador de este domingo. Incluso, se pueden permitir perder por un gol de diferencia (0-1, 1-2, etc.), ya que el empate en el global les daría el pase a Semifinales gracias a su mejor posición en la tabla (donde terminaron como sublíderes).

En cambio, los Diablos Rojos están obligados a la victoria. Para avanzar, necesitan ganar por dos goles o más de diferencia (0-2, 1-3, etc.). Un triunfo por la mínima no les alcanza, pues el empate global favorece a los Tuzos.

Se espera que los mexiquenses salgan con todo su arsenal ofensivo, incluyendo a Paulinho y Marcel Ruiz, para romper el muro hidalguense, toda vez que no contarán con sus jugadores seleccionados Alexis Vega y Jesús Gallardo. Por su parte, Pachuca confiará en la velocidad de sus jóvenes y la contundencia de Valencia para liquidar la serie.

La justicia deportiva estará a cargo de Adonaí Escobedo, designado como el árbitro central para este compromiso. En punto de las 17:00 horas, el balón rodará para decidir si Pachuca reafirma su candidatura al título o si Toluca firma una remontada épica en territorio ajeno.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB

