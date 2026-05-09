¿Qué marcador necesita Chivas para pasar a la semifinal del Clausura 2026?

El Club Deportivo Guadalajara, conocido popularmente como Chivas, se encuentra en una situación crucial de cara a las Semifinales del Clausura 2026.

Tras el primer episodio de la serie contra Tigres, disputado en el Estadio Universitario, el Rebaño Sagrado regresa a casa con la urgente necesidad de un triunfo que le otorgue el boleto a la siguiente fase.

El duelo de Ida resultó en una dolorosa derrota para Chivas, con un marcador de 3-1 en el Volcán a favor de Tigres. Esta desventaja obliga al equipo tapatío a buscar una victoria contundente en el partido de Vuelta. Específicamente, el chiverío requiere ganar en la cancha del Estadio Akron por al menos dos goles de diferencia para poder avanzar a las Semifinales.

Criterio de desempate: Mejor posición en la tabla

Un factor importante a considerar es el criterio de desempate. Chivas cuenta con la ventaja de haber quedado en una mejor posición en la tabla general del Clausura 2026, ocupando el segundo lugar, mientras que los regiomontanos finalizaron en séptimo.

Esto significa que, en caso de un empate global en el marcador , el pase a las Semifinales sería para los tapatíos.

Además del aspecto deportivo, Chivas cuenta con una ventaja física . Los felinos disputaron otro compromiso de alto impacto a media semana, cerrando su duelo de Semifinales de Concachampions contra el Nashville. Esta situación permitirá que los jugadores de Chivas lleguen más descansados al encuentro decisivo.

El duelo de Vuelta por el pase a las Semifinales se llevará a cabo este sábado 9 de mayo en la cancha del Estadio Akron. El partido está programado para las 19:07 horas , tiempo del centro de México.

El equipo arbitral para el encuentro

La asignación arbitral para este importante encuentro ya ha sido definida. Marco Antonio Ortiz , conocido como "El Gato", será el juez central en el Estadio Akron.

Estará acompañado por Michel Alejandro Morales y Christian Kiabek Espinosa como sus asistentes. Jorge Abraham Camacho fungirá como cuarto árbitro, mientras que Diana Stephania Pérez Borja estará a cargo del VAR y Óscar Macías será el AVAR.

Chivas necesita ganar por dos goles de diferencia en el Estadio Akron para asegurar su pase a las Semifinales del Clausura 2026. Un empate global también les daría el pase debido a su mejor posición en la tabla general.

La afición rojiblanca espera con ansias este crucial encuentro que definirá el futuro del equipo en el torneo.

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