Los rojinegros del Atlas estarán en un escenario completamente abarrotado para su duelo de Vuelta de Cuartos de Final contra Cruz Azul, aunque no será un ambiente favorable para ellos.

La Máquina dio a conocer que no hay más boletos para el cotejo de este sábado 9 de mayo en el Estadio Azteca y se espera que el Coloso de Santa Úrsula esté pintado de azul para apoyar a los Cementeros, que tienen ventaja de un gol tras ganar el partido de ida de forma dramática en el Jalisco por 3-2. Los Zorros necesitan ganar por dos tantos si quieren seguir con vida.

X / @CruzAzul

Lo que necesitan los equipos para avanzar

El conjunto de Diego Cocca, además de manejar la presión del resultado, tendrá que saber manejar el ambiente hostil desde las gradas del inmueble, que se hará sentir ahora que están de vuelta en el Azteca. Cruz Azul necesita hacer pesar la localía para evitar un fracaso en un torneo de altibajos para los capitalinos.

La escuadra tapatía no solo nada a contracorriente en la eliminatoria, sino que sus viajes han sido un calvario este semestre. Perdieron la mitad de sus partidos como visitantes y solo lograron cosechar 10 de 24 puntos fuera de la ciudad.

Cocca tendrá que ajustar su defensa, pues cualquier gol encajado será un clavo en el ataúd, y volver a explotar lo que le dio resultado en la Ida para volver a anotarle dos goles a Cruz Azul, algo que en casa solo permitieron en una sola ocasión, mientras que los Zorros no pudieron marcar más de un gol en ningún partido de visita este torneo.

El partido, para la noche de este sábado

El partido Cruz Azul vs Atlas está programado para esta noche; será a las 21:15 horas cuando los equipos salten a la cancha del Estadio Azteca buscando su boleto a la siguiente ronda del torneo. La Máquina de Cruz Azul sabe que le sirve cualquier victoria, un empate e incluso una derrota por un gol. En contraste, los rojinegros del Atlas llegan con la soga al cuello y tienen la difícil misión de ganar por dos goles de diferencia si quieren robarle el boleto a los celestes y avanzar a la siguiente ronda.

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