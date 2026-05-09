El Manchester City sacó la contundencia en la segunda mitad y goleó 3-0 al Brentford en casa, con goles de Jérémy Doku, Erling Haaland y Omar Marmoush. Después de rescatar el empate contra el Everton y dejar escapar el liderato de la Premier League, los de Pep Guardiola llegaron a la jornada 36 urgidos de la victoria para mantenerse a dos puntos del Arsenal, que recuperó el control de la tabla de clasificación en Inglaterra.

El Brentford sabía que sus oportunidades de estar en un puesto europeo eran una posibilidad real en este punto de la temporada y salió a la cancha dispuesto a dar la campanada para conseguirlo, sin mostrar miedo ante el gigante celeste, que les prestó el balón durante algunos instantes del primer tiempo, pero el conjunto londinense no aprovechó sus breves expediciones en campo contrario.

Los Citizens no tardaron en apoderarse por completo del balón y empezaron a amenazar el panal de las abejas, tratando de encontrar espacios en medio de una defensiva cerrada y bien parada. La banda izquierda fue la zona más explotada por los de Manchester con Jérémy Doku, que sacó a bailar todo el primer tiempo a Michael Kayode y el italiano nunca aprendió los pasos del belga, pero las aproximaciones no trascendían.

En la insistente búsqueda del gol, los locales buscaron centros, disparos de media y larga distancia, filtraciones o diagonales retrasadas, pero el destino del balón siempre eran las piernas de algún jugador rojiblanco o las gradas, por lo que, al sonar el silbato para decretar el final del primer tiempo, llegó un fuerte abucheo para el City.

Haaland y Marmoush sentencian la goleada

El asedio de los Ciudadanos no paró después de la reanudación y Doku, el más desequilibrante del encuentro, encontró un rebote por el costado izquierdo que lo dejó con espacio al borde del área grande y, con un derechazo preciso al segundo poste, firmó un gol que consolidó su gran actuación.

Los de Keith Andrews, que ya habían tenido un contragolpe que no pudo concretar Kevin Schade, se apagaron después del gol, generando apenas otra jugada en velocidad en la que pedían un penal que no decretó el colegiado Michael Salisbury, después de unos segundos de comunicación con el VAR.

La desesperación de los rojiblancos no hizo más que crecer con el resultado adverso y los cambios, en los que habían entrado Phil Foden y Omar Marmoush, le funcionaron a Guardiola. Foden tuvo dos oportunidades claras; una de ellas terminó en una atajada monumental de Caoimhin Kelleher.

La debacle del Brentford llegó en los últimos quince minutos del encuentro, cuando, tras un desborde de Antoine Semenyo por la derecha y un par de rebotes, el balón quedó en los pies de Erling Haaland para empujar el balón, que cruzó de forma dramática la línea de cal antes de entrar a la portería. En el tiempo agregado, el androide noruego encontró a Marmoush dentro del área y el egipcio logró sacar un disparo cruzado para dejar el marcador definitivo.

Mantienen esperanzas

La victoria por goleada sostiene las esperanzas del Manchester City, que llegó a 74 puntos, dos menos que el Arsenal, que juega este domingo contra el West Ham, y les mandó la presión de ganar sí o sí, debido a que el miércoles los Citizens disputan su partido pendiente frente al Crystal Palace. Los de Guardiola tienen mejor diferencia de goles, por lo que un empate Gunner —poco probable en el papel ante un equipo en zona de descenso— y el triunfo a mitad de semana podrían devolverle el liderato a los Sky Blues.

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