El Estadio Olímpico Universitario se prepara para una noche que promete quedar marcada en la memoria de la Liga MX. Este domingo 10 de mayo, a las 19:15 horas, Pumas UNAM y Club América disputarán la vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026 en una edición más del Clásico Capitalino, una serie que llega completamente abierta después del vibrante empate 3-3 en la ida.

Pumas llega con ventaja

Los universitarios tuvieron en sus manos una ventaja importante en el primer capítulo. El equipo de Efraín Juárez llegó a estar arriba en el marcador por dos goles y mostró lapsos de futbol dinámico, intenso y ofensivo, pero América volvió a demostrar por qué jamás se le puede dar por vencido. Las Águilas reaccionaron en el momento más complicado y rescataron la igualdad gracias a su experiencia y capacidad para competir en escenarios de alta presión.

Ahora, la historia se traslada al Pedregal, donde Pumas parte como ligero favorito. La razón no solo pasa por cerrar la serie en casa, sino por el gran torneo que ha realizado la UNAM, líder general del campeonato y dueño de un estilo de juego que ha enamorado a sus aficionados. El conjunto auriazul ha recuperado identidad, intensidad y conexión con la grada, por lo que se espera un Olímpico Universitario repleto, empujando desde el primer minuto.

Además, el reglamento le da una pequeña ventaja a los felinos. Gracias a su mejor posición en la Tabla, cualquier empate en el marcador global le otorgaría el boleto a las Semifinales. En otras palabras, Pumas avanzará con un triunfo o incluso con otra igualada. América, en cambio, está obligado a ganar en Ciudad Universitaria para mantenerse con vida en la pelea por el título.

América apuesta por su experiencia en liguillas

El ambiente alrededor del partido también estará marcado por la polémica arbitral que dejó el duelo de ida, motivo por el cual la Comisión de Árbitros designó a uno de los silbantes de mayor experiencia internacional: César Arturo Ramos Palazuelos, árbitro mundialista y considerado uno de los jueces más importantes del futbol mexicano. Estará acompañado por un cuerpo arbitral de perfil internacional en un encuentro que promete máxima tensión y mucha intensidad.

Del lado americanista, André Jardine apuesta a la jerarquía de un plantel acostumbrado a estas instancias. América sabe jugar liguillas y ha construido varias remontadas memorables en los últimos años. Sin embargo, enfrente tendrá a unos Pumas que viven uno de sus momentos más sólidos de la última década y que buscarán convertir el Olímpico Universitario en una auténtica fortaleza.

El Clásico Capitalino está listo. Noventa minutos separan a uno de estos gigantes de las Semifinales.

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