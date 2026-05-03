Pachuca golpea primero y silencia al Toluca en el Infierno

El futbol a veces es cruel, al grado de no premiar al equipo que más genera, que más tiene el balón y que domina el partido. Es sencillo: premia al que sabe meter el balón dentro de la portería. Y eso fue lo que ocurrió entre Toluca y Pachuca.

Los locales se adueñaron del partido en el Nemesio Diez, pero Pachuca pegó primero y temprano… y eso cambió todo .

Apenas al minuto 8, cuando los Diablos ya habían tomado la iniciativa y controlaban la posesión, apareció Enner Valencia con un golazo desde fuera del área que apagó el fuego del Infierno.

A partir de ahí, el guion fue claro: Toluca con la pelota y Pachuca esperando al contragolpe. Los de Mohamed movieron el balón, insistieron por dentro y por fuera, bombardearon con centros que terminaron en tiros de esquina (11), pero les faltó claridad en el último toque.

El recinto estalló cuando, al 84’, un disparo fortuito dentro del área terminó en la portería visitante, pero el árbitro lo anuló segundos después por un fuera de lugar de Paulinho, quien solo jugó 30 minutos.

Todo el juego pasó por los pies de Marcel Ruiz, quien, incluso tocado de la rodilla derecha, fue el cerebro del equipo. Sin embargo, las bajas de Alexis Vega y Jesús Gallardo terminaron por pesar.

Del otro lado, los Tuzos apostaron al error y al pelotazo, con búsquedas constantes hacia Valencia y Robert Kenedy, aunque sin demasiada generación más allá de eso.

En los últimos minutos, el cuadro escarlata lo intentó, con más urgencia que idea, pero no logró perforar el arco de Carlos Moreno.

Eso sí, ni el marcador en contra apagó a la tribuna: los 26 mil 373 aficionados no dejaron de empujar, con una Perra Brava que cantó sin parar desde el inicio. Pero el esfuerzo no alcanzó. Toluca lo intentó de todas las formas; Pachuca resistió y se llevó una ventaja de oro del Infierno hacia Hidalgo .

SV