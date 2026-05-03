Chiquete Orozco se hizo de palabras con un aficionado de Atlas

El defensa de Cruz Azul, Jesús Orozco Chiquete, se vio envuelto en una polémica luego de protagonizar un altercado verbal con un aficionado del Atlas durante el partido de Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026, disputado en el Estadio Jalisco.

El incidente ocurrió en las gradas del inmueble, donde el zaguero celeste, quien no fue convocado para el encuentro, presenció el partido desde un palco acompañado por Emmanuel Ochoa, tercer portero del equipo. Desde ese lugar, Orozco se hizo de palabras con un seguidor rojinegro en una discusión que rápidamente subió de tono.

De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, el intercambio incluyó insultos entre ambas partes, al grado de que el futbolista incluso retó al aficionado a pelear. La situación generó tensión entre los presentes, aunque no pasó a mayores gracias a la intervención de otras personas cercanas que lograron calmar los ánimos.

Versiones posteriores señalan que el conflicto habría iniciado tras una provocación previa, ya que presuntamente el jugador recibió el impacto de un objeto lanzado desde otro palco, lo que detonó su reacción.

El episodio no tardó en viralizarse en redes sociales, donde generó críticas hacia el comportamiento del defensor, quien recientemente ha estado fuera de actividad debido a una lesión en el tobillo.

En lo deportivo, Cruz Azul se llevó la victoria 3-2 ante Atlas, tomando ventaja en la serie de cara al partido de vuelta, aunque la actuación de Orozco fuera de la cancha terminó robándose parte de los reflectores.

MF