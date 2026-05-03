El Gran Premio de Miami significó la cuarta fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1, donde Kimi Antonelli se consolidó como el ganador del fin de semana en el Hard Rock Stadium , sellando así su tercer triunfo consecutivo.

Al tratarse de una fecha con carrera sprint, los pilotos tuvieron mayores oportunidades para sumar puntos que de costumbre, algo que aprovechó el italiano de Mercedes.

Este fin de semana le cayó de maravilla a McLaren , que consiguió el 1-2 en la carrera sprint y también subió al podio en las posiciones 2 y 3 este domingo. Lando Norris y Oscar Piastri comienzan a responder tras las actualizaciones en sus monoplazas.

Por su parte, Sergio Pérez y Cadillac tuvieron un fin de semana positivo en cuanto a las mejoras en su monoplaza, quedándose cerca de conquistar sus primeros puntos de la campaña.

Antonelli continúa en la punta de la clasificación, con una ventaja de 20 puntos sobre su compañero y sublíder, George Russell (80). La complicada carrera de Charles Leclerc lo aleja del segundo puesto y lo deja a merced de los pilotos de McLaren (Piastri y Norris), ya que suma 59 unidades, ocho más que los volantes de la escudería inglesa.

Campeonato de pilotos de la Fórmula 1 tras el GP de Miami

Kimi Antonelli (ITA, Mercedes) – 100 puntos George Russell (GBR, Mercedes) – 80 Charles Leclerc (MON, Ferrari) – 59 Lando Norris (GBR, McLaren) – 51 Lewis Hamilton (GBR, Ferrari) – 51 Oscar Piastri (AUS, McLaren) – 43 Max Verstappen (NED, Red Bull) – 26 Oliver Bearman (GBR, Haas) – 17 Pierre Gasly (FRA, Alpine) – 16 Liam Lawson (NZL, Racing Bulls) – 10 Franco Colapinto (ARG, Alpine) – 7 Arvid Lindblad (GBR, Racing Bulls) – 4 Isack Hadjar (FRA, Red Bull) – 4 Carlos Sainz (ESP, Williams) – 4 Gabriel Bortoleto (BRA, Audi) – 2 Esteban Ocon (FRA, Haas) – 1 Alexander Albon (THA, Williams) – 1 Nico Hülkenberg (GER, Audi) – 0 Valtteri Bottas (FIN, Cadillac) – 0 Sergio Pérez (MEX, Cadillac) – 0 Fernando Alonso (ESP, Aston Martin) – 0 Lance Stroll (CAN, Aston Martin) – 0

SV