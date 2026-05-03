Sultanes impone su pitcheo y barre a Charros

En un auténtico duelo de resistencia desde la lomita, los Sultanes de Monterrey terminaron por imponer condiciones y derrotaron 5-2 a los Charros de Jalisco, resultado que confirmó la primera barrida en contra para la novena albiazul en la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol .

Durante las primeras cuatro entradas, el encuentro estuvo marcado por el dominio de los abridores. Luis Payán, por parte de Charros, y Stephen Tarpley, por los regiomontanos, lucieron sólidos y efectivos, atacando la zona de strike con lanzamientos precisos para mantener silenciadas a las ofensivas. Ambos serpentineros mostraron temple y control, protagonizando un cerrado enfrentamiento que mantenía el duelo sin anotaciones.

Fue hasta el quinto episodio cuando Jalisco logró romper el cero . Billy Hamilton apareció con un sencillo oportuno que permitió a Donny Sands llegar al plato, colocando momentáneamente al frente a los visitantes.

Sin embargo, la respuesta de Monterrey fue inmediata y letal. En la parte baja del mismo inning, los fantasmas grises descifraron los envíos de Payán y armaron un rally de cuatro carreras que cambió por completo el rumbo del encuentro. El ataque local castigó severamente al abridor jalisciense, dándole una ventaja que terminaría siendo definitiva.

Charros intentó reaccionar y volvió a acercarse gracias a que Kyle Garlick robó la atención de la defensiva local y fue atrapado en su intento de robarse la segunda base, permitiéndole a Allen Córdoba llegar quieto a home. No obstante, el esfuerzo resultó insuficiente ante un relevo regio que mantuvo el control del juego.

En el séptimo capítulo, Javier Salazar conectó un doble productor que envió a Omar Narváez a la caja registradora para colocar la quinta carrera de Monterrey y sentenciar prácticamente el compromiso.

Tras completar una semana de gira, Charros regresará a casa para afrontar sus próximas series, donde recibirá a los Algodoneros de Unión Laguna y posteriormente a los Rieleros de Aguascalientes , con la misión de recuperar terreno cuanto antes.

SV