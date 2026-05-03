'Canelo' Álvarez no se retira a los 37 años; revela a qué edad colgará los guantes

La continuidad de Saúl “Canelo” Álvarez en el boxeo profesional se ha puesto bajo análisis tras la derrota que sufrió frente a Terence Crawford el 13 de septiembre en el Allegiant Stadium. El resultado, decidido por unanimidad, significó la pérdida de los cuatro cinturones de peso supermediano que el mexicano ostentaba.

A sus 35 años, el pugilista originario de Guadalajara llega a este momento con una trayectoria de más de dos décadas , en la que acumuló títulos mundiales en cuatro categorías distintas y se consolidó como una de las principales figuras del boxeo internacional en los últimos años.

Futuro abierto tras la derrota

En medio de las especulaciones sobre un posible retiro, el propio Álvarez ha dado señales de que su permanencia en activo podría extenderse más de lo previsto. En una charla reciente dentro del podcast “Cracks”, explicó que inicialmente contemplaba dejar los encordados a los 37 años, aunque ese plan no es definitivo.

El campeón señaló que factores externos, entre ellos el interés del promotor Turki Alalshikh, podrían influir en la decisión de prolongar su carrera incluso hasta los 40 . Según explicó, su capacidad de convocatoria y el impacto económico que genera en la industria son elementos clave para mantenerlo vigente.

Próxima pelea en Arabia Saudita

Álvarez aseguró que atraviesa un buen momento tanto físico como mental, lo que refuerza su intención de seguir compitiendo y capitalizar esta etapa. Bajo ese contexto, dejó entrever que aún tiene margen para asumir nuevos retos dentro del ring.

En cuanto a su futuro inmediato, el siguiente combate ya tendría fecha y sede. El mexicano planea volver a pelear el 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita, donde buscará nuevamente un título mundial en la división de los supermedianos, como parte del acuerdo firmado en 2024 para disputar varias peleas internacionales.

SV